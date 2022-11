Travaglio come Giggi il Bullo: definisce Crosetto “Cicciobomba” e si becca la dura replica del ministro

Nel giorno dell’imbarazzante manifestazione finto-pacifista della sinistra in piazza a Roma, con Conte in versione gandhiana a tuonare contro l’invio delle armi all’Ucraina dopo aver votato lo stesso decreto che a Letta, nella stessa piazza, costa la contestazione e i fischi, Marco Travaglio, l’house-man-organ dei grillini si esalta per il successo, a suo dire straordinario, di quella pantomima. E si diverte a inventare nomignoli per i suoi avversari politici, come per Guido Crosetto, al quale contesta una silhouette non filiforme pur di trocare argomenti per difendere il leader della manifestazione finto-pacifista di ieri. Manifestazione “equidistante” tra Ucraina e Russia a cui a Mosca Putin avrà assistito alla diretta tv mangiando pop corn e facendo gare di rutti con fiumi di birra in compagnia del “pacifista” Medvedev…

Travaglio sfotte Crosetto per coprire le bugìe di Conte

Travaglio, oggi, sul Fatto Quotidiano, si improvvisa comico e anche bullo, quello che come nel noto film con Alvaro Vitali le spara grosse per far ridere i suoi raffinatissimi amici. Nel suo editoriale esalta la passerella di Conte e prevede una vita breve al governo Meloni, se – testuale – “seguirà Cicciobomba Cannoniere Crosetto anche dopo le elezioni Usa di mid term, che martedì potrebbero sancire lo stop alla guerra per procura”. Lo sfottò da caserma di Travaglio al ministro della Difesa, che sa di “body shaming” (argomento che però, si sa, è possibile sollevare solo a sinistra…) è in realtà il tentativo di mascherare il bluff politico del suo amico Conte, il finto pacifista che votò per le armi ma non può dirlo.

Crosetto replica con stile, con un argomento molto solido…

Non a caso, la garbata replica di Guido Crosetto, su Twitter, va nel merito: “Travaglio, raffinato umorista, mi chiama Cicciobomba Cannoniere, stile bullo delle elementari e parla di mie ‘strategie. Sto portando avanti risoluzioni e decreti, sull’invio di armi, che i SUOI amici, Conte&C, hanno votato. Io sono il Ministro della Difesa, che lavora x dialogo e pace…”.