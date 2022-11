Terrorismo, arrestato un foreign fighter italo-marocchino: è accusato di tortura e sevizie

Foreign fighter arrestato per sevizie e crudeltà. La polizia di Brescia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Brescia su richiesta della Procura di Brescia nei confronti di un 28enne foreign fighter italiano di origini marocchine, per «sequestro di persona e lesioni personali, aggravati dall’avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità di terrorismo e dell’odio razziale».

Foreign fighter, nel 2019 era stato arrestato

Nel giugno del 2019 l’uomo, attualmente detenuto, era stato prelevato a Kobane (Siria) ove si trovava in stato di cattura da parte delle Unità di protezione popolare curde, da funzionari della Digos di Brescia e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione all’esito di una complessa operazione condotta in stretto raccordo con l’Aise, il Fbi e le autorità siriane e arrestato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. L’uomo, infatti, dopo una radicale adesione ideologica alla Jihad islamica iniziata in Italia e completata in Germania, era partito per la Siria dove era divenuto un operativo del sedicente Stato Islamico. Nel luglio del 2020, il Tribunale di Brescia lo ha condannato a quattro anni di reclusione, sentenza poi confermata in appello.

Accusato di torture e sevizie

I successivi approfondimenti investigativi sulla vicenda, condotti anche in ambito di collaborazione internazionale, hanno trovato un punto di svolta nello scambio informativo tra le autorità italiane e tedesche che ha fatto emergere come lo stesso foreign fighter poteva essere stato responsabile anche di torture e sevizie nei confronti di almeno due persone, tra cui un adolescente, che si erano rifiutate di combattere per l’Isis ed attualmente rifugiate in Germania.

Foreign fighter, la testimonianza di una delle vittime delle torture

Decisiva in tal senso è risultata la testimonianza, raccolta a Dusseldorf dal pubblico ministero titolare delle indagini e da funzionari della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Digos di Brescia, di una delle vittime delle torture asseritamente inflitte dal foreign fighter italo-marocchino: nel mostrare le cicatrici delle sevizie subite, il testimone ha infatti raccontato anche di torture perpetrate con scariche elettriche nei confronti di detenuti curdi appartenenti alla minoranza Yazidica al fine di costringerli alla conversione all’Islam.