La Turchia inizia a espellere verso i Paesi d’origine i foreign fighters dell’Isis catturati. Lo riferisce la tv di Stato turca. Ad al-Arabiya ci fu l’annuncio del ministro degli Interni turco, Suleiman Soylu. Che ha parlato dell’espulsione dalla Turchia di un “combattente terrorista americano”. Altri due jihadisti dell’Isis, un tedesco e un danese, verranno espulsi oggi. I due, ha precisato il portavoce Ismail Catakli, si trovano nei centri di espulsione. Catakli ha annunciato il rimpatrio previsto per giovedì 14 novembre di 7 combattenti di origini tedesche. Anche loro trattenuti nei centri di espulsione. La scorsa settimana il presidente turco Erdogan ha parlato di 1.140 jihadisti dell’Isis detenuti. 737 dei quali “sono stranieri”, ha detto. Secondo il giornale Sabah saranno rimpatriati 11 foreign fighters francesi catturati in Siria”.

La Turchia: foreign fighters espulsi

