Studenti divisi a Palermo, in piazza anche Azione Studentesca “per dare un calcio alla vecchia scuola”

Gli studenti di sinistra organizzano il dissenso anti-Meloni dal 25 settembre con occupazioni a oltranza. Ma domani nel giorno della mobilitazione nazionale delle sigle di sinistra, a Palermo si divide il movimento studentesco. Oltre alla manifestazione indetta dai centri sociali e dai collettivi, scenderà in piazza anche Azione Studentesca, movimento degli studenti identitari e non conformi, con un sit-in previsto per domani, alle 9.30, a piazza Vittorio Veneto.

Azione Studentesca in piazza “per dare un calcio alla vecchia scuola”

«Mentre le sigle di sinistra manifesteranno per difendere la vecchia scuola, dell’inefficienza, del demerito e dell’indottrinamento neocomunista – si legge in una nota – Azione Studentesca scenderà in piazza per dare un calcio alla vecchia scuola e lo farà simbolicamente costruendo un muro che rappresenterà la scuola italiana degli ultimi decenni. Da troppi anni ormai l’istruzione è messa da parte da una classe dirigente della nostra Nazione. I risultati? Infrastrutture fatiscenti, formazione scadente e molteplici diritti negati, complice l’emergenza da Covid-19».

Azione Studentesca: «Basta scuole fatiscenti»

Nella nota di Azione Studentesca si puntualizza: «È arrivato il momento di chiedere al nuovo governo la giusta considerazione che gli studenti meritano: basta scuole fatiscenti, basta formazione scadente, basta indottrinamento politico e basta diffusione dell’ideologia gender nelle scuole. Pensiamo ai problemi veri della scuola e degli studenti».

La campagna “Sogna, combatti, distinguiti”

Nei giorni scorsi Azione Studentesca ha lanciato la campagna “Sogna, combatti, distinguiti: per vivere davvero!”. «Per una scuola – si legge su Fb – che sia comunità studentesca e non un laboratorio di omologazione. Per un’Italia e un’Europa libere e sovrane, fiere della storia e della loro identità. Per un futuro di lotta e di aspirazioni, oltre la noia e alla rassegnazione a cui vorrebbero relegarti. Sogna, combatti, distinguiti!». E poi ancora nella pagina ufficiale: «Distinguiti dai superficiali, tutto social e niente vita reale. Dal ragazzo individualista, perché il tuo orizzonte non è un voto sul registro elettronico. Dalla inquisitrice arcobaleno, per non farti incatenare dal “pensiero unico”. Da chi ti vorrebbe vecchio, arrendevole e incapace di sognare».