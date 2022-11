Sgarbi contro Di Maio: «Gli regalano un posto e uno stipendio, è una cosa insopportabile»

Luigi Di Maio inviato dall’Unione Europea nel Golfo Persico continua a scatenare polemiche. Sui social si alternano commenti ironici e rabbiosi, il nuovo incarico proprio non viene digerito dalla maggior parte degli utenti. E Vittorio Sgarbi, ospite di “Stasera Italia” su Rete 4, va giù durissimo. «Trovo assurdo», dice, «che questo personaggio, che mi fa anche tenerezza, debba avere uno stipendio da dodicimila euro al mese senza aver fatto nemmeno un concorso. Invece un archeologo guadagna diecimila all’anno per fare lavori straordinari».

Sgarbi: a Di Maio regalano un posto e uno stipendio

«A lui regalano un posto, uno stipendio e gli danno l’immunità. È intollerabile, insopportabile, è l’esempio del fallimento totale di quella posizione politica, ora rappresentata da un leader che è quanto di più lontano da Beppe Grillo». Proprio toccando il tema dei pentastellati, Sgarbi attacca anche Giuseppe Conte. «Fa il camaleonte, si trasforma e fa il teorico del reddito di cittadinanza obbligatorio. A quelli che lo prendono, li mandino a fare i custodi nei musei, invece di lasciarli a casa a non fare nulla. I Cinque Stelle sono quelli che non fanno niente e hanno vantaggi come il signor Di Maio».

Quell’attacco a Conte sui rave party

Alcuni giorni fa un’altra stangata di Sgarbi al leader del M5S. Stavolta in merito alla norma sui rave party. È una norma liberticida? «Ma questo lo dice quel poveretto di Conte. È giusto punire quelli che mettono a rischio la salute delle persone. Questa è una violenza grave alle persone, la diffusione della droga, il rovinare i luoghi privati. Per fare una manifestazione o un concerto occorre chiedere una autorizzazione».