Scomparso un elicottero sulla tratta Foggia-Isole Tremiti. A bordo 7 persone tra cui 2 bambini

Alidaunia è la società che da fine anni Settanta collega il Gargano alle isole Tremiti. E che in Puglia gestisce il servizio di elisoccorso per conto della Regione. Si tratta dell’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. È titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, nel periodo estivo anche sabato e domenica.