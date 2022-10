Un Canadair antincendio dei Vigili del Fuoco si schianta sull’Etna. Dispersi i due piloti (video)

Un Canadair 28 dei Vigili del fuoco, in servizio antincendio, è precipitato sull’Etna. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo sul monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania. In base alle prime informazioni, sembrerebbe che la carena del Canadair, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna, alle pendici dell’Etna. E l’aereo sia esploso una volta toccato terra.

Un Canadair dei vigili del Fuoco precipita sull’Etna

Non si hanno notizie dell’equipaggio. Si teme per la vita dei due piloti che si trovavano a bordo del velivolo. Che al momento sono dati per dispersi. Poco prima dell’incidente il Canadair aveva fatto rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre. Per poi riprendere l’operazione di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella zona di monte Calcinera. Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un’esplosione, che ha causato un grande rogo. Sul posto lavorano i vigili del fuoco, compresa una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf). Presente anche un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.

Dispersi i due piloti a bordo

Il velivolo faceva parte della flotta della Babcock Italia. La società, come si legge sul suo sito, è leader di servizi medici di emergenza aerea (Ems), antincendio aereo e operazioni Oil and gas (O&g) aeree. È presente nel nostro Paese con 48 basi. Babcock da oltre 35 anni fornisce servizi antincendio aerei, operando in Europa e Canada con oltre 500 professionisti altamente qualificati.