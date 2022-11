Sbarchi di migranti, Donzelli zittisce Vauro con una domanda: “Quanti ne ospiti a casa tua?” (video)

“Onorevole Minnie, ogni tanto dovresti togliere il costume”, “Quanti ne ospiti a casa tua? Visto che fai il bulletto…”. E’ stato questo il punto più duro della polemica, in studio, tra Giovanni Donzelli e il vignettista Vauro Senesi, nel corso del quale il parlamentare di Fratelli d’Italia, con quella domandina semplice semplice, arrivata al termine della solita requisitoria dei migranti da accogliere tutti in Italia, ha praticamente zittito il polemista di sinistra.

Donzelli e Vauro, scontro sui migranti da Giletti

A Non è l’arena su La7, nella puntata di ieri sera, si parlava degli sbarchi di due navi ong, la Geo Barents e la Humanity 1 e Giovanni Donzelli ha spiegato la linea del governo. “È il diritto internazionale che divide i rifugiati dalle guerre e i migranti economici. Li facciamo scegliere agli scafisti o vogliamo sceglierli con criteri civili e di rispetto umano?”. Una questione alla quale Vauro ha risposto ironizzando su una battuta di Donzelli relativa ai travestimenti di Carnevale. “Volevo evitare aggettivi come cinico ma l’onorevole Minnie...”. E Donzelli: “Io sono una persona di ironia, il suo bullismo non mi intimorisce Vauro, quanti ne ospita lei in casa sua visto che fa il bulletto? Comodo parlare…”.