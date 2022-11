Profughi, la Regione Lazio di Zingaretti “elargì” 500mila euro alle coop della famiglia Soumahoro

Lo scandalo delle cooperative legate ai familiari di Soumahoro si ingrossa. Tanti gli intrecci, le zone d’ombra e le ipotesi di reato per le due cooperative di accoglienza dei migranti gestite dalla moglie, Liliane Murekatete, e dalla suocera, Marie Therese Mukamitsindo, del deputato nigeriano eletto con Sinistra e Verdi. Una vicenda, che va oltre lo scandalo degli stipendi non pagati per anni ai dipendente. Tanto che ieri – come riporta Repubblica – il procuratore capo Giuseppe De Falco ha confermato che le indagini sono in corso. In relazione a “temi diversi e complessi. Che concernono l’impiego dei fondi erogati, i rapporti con l’erario, con i dipendenti e con i soggetti coinvolti”.

Coop Soumahoro, dal business dei migranti a profughi ucraini

Dopo il fruttuoso business legato ai richiedenti asilo e agli altri migranti giunti dall’Africa (con un incasso di 65 milioni di euro , dichiarati dalla stessa Mukamitsindo al Viminale) la coop Karibu e il Consorzio Aid si sono lanciate in quello legato agli ucraini in fuga dalla guerra. Del resto la Karibu ha una lunga esperienza sul campo. Avendo iniziato l’attività oltre venti anni fa a Sezze. Allargandosi poi agli altri centri della zona. Fino a sbarcare a Latina, la seconda città del Lazio. Non a caso durante l’amministrazione del sindaco di sinistra, Damiano Coletta.

L’ultimo finanziamento della Regione Lazio: 557mila euro

Affari crescenti malgrado le proteste crescenti degli ospiti nelle strutture delle cooperative per le difficili condizioni in cui erano costretti a vivere. Talvolta disumane sulle quali sono intervenuti a più riprese polizia e carabinieri. L’ultima notizia, al vaglio della Procura della città pontina, riguarda la somma esorbitante di 557mila euro versate alle cooperative dei familiari di Soumahoro dalla Regione Lazio guidata da Zingaretti. Nel dettaglio la Karibu ha ottenuto 259mila euro. ‘Causale’: “La capillare accoglienza dei rifugiati ucraini e l’inclusione socio-lavorativa”. Al Consorzio Aid, invece, sono andati 298mila euro. In questo caso per i “bisogni degli ucraini per il sostegno socio-lavorativo”. Sulla disgrazia dei profughi di guerra scappati da Kiev le due coop avrebbero fatto affari stellari. Un vero toccasana per le casse delle due ‘imprese’. I progetti – ricostruisce Panorama – sono due Icarus. A Karibu la Regione Lazio ha affidato anche il progetto Perla per la somma di 80mila euro.