Pontedera, prof deriso reagisce con un pugno allo studente. Il video finisce sul web

Un professore sferra un pugno allo stomaco a uno studente che lo provoca. È accaduto in un istituto a Pontedera. Sull’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, indaga la polizia che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori dello studente. La notizia come riporta La Nazione, è stata pubblicata oggi da Il Tirreno. La dirigenza scolastica , riporta il sito Ansa.it, ha immediatamente sospeso il docente.

Pontedera, il video girato in classe

In un video finito poi nei gruppi di studenti si vede il professore che dà il pugno allo studente che in quel momento lo starebbe deridendo. Le immagini, di 14 secondi, sono state girate in classe dagli altri studenti con uno smartphone e immortalano la situazione. Nel video si vede il professore seduto alla cattedra di fronte a un pc portatile. Gli si avvicina un ragazzo, che saltella qua e là e poi fa un gesto dietro al prof. A quel punto il professore si gira e colpisce il ragazzo. Lo studente è colto di sorpresa mentre il professore si alza e lo guarda in faccia dicendogli qualcosa mentre nell’aula cala il silenzio. Poi il video si ferma. E sull’intera vicenda è chiamata a fare luce il commissariato che sta compiendo accertamenti.