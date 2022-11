Perù: aereo di linea contro un camion dei pompieri. Il drammatico video dello schianto

Impressionante schianto in Perù tra un aereo di linea in fase di decollo e un camion dei pompieri all’aeroporto internazionale di Lima. La collisione ha provocato l’incendio del velivolo e la morte di due vigili del fuoco.

Le testimonianze video dei passeggeri dell’aereo di linea del Perù

I passeggeri invece sono stati tutti evacuati. In una nota, l’operatore aeroportuale del Jorge Chavez, Lima Airport Partners (Lap), ha espresso “profondo rammarico per la perdita della vita di due membri dei vigili del fuoco del Lap nell’incidente avvenuto tra un’autobotte e l’aeromobile che operava sul volo LA2213 da Lima a Juliaca”. La compagnia aerea Latam ha confermato che “nessun passeggero o membro dell’equipaggio ha perso la vita”, senza però indicare quante persone fossero a bordo. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incidente, avvenuto alle 21.25 (ore italiane).

Due pompieri morti nella collisione: aeroporto chiuso

Nelle immagini trasmesse dalle televisioni del Paese riprese dai testimoni dell’incidente, si vede l’aereo (un Airbus A320 secondo i siti di tracciamento dei voli) a tutta velocita’ per il decollo colpire un camion che viaggiava ad alta velocita’ e tagliargli la strada. Il carrello di atterraggio si e’ danneggiato, l’aereo ha proseguito la sua rotta, sfregando la pista con l’ala destra, generando un incendio.

Le autorità aeroportuali di Lima hanno annunciato che le operazioni all’aeroporto internazionale Jorge Chavez saranno sospese fino alle 13 ora locale (le 19 italiane) di sabato 19 novembre. La Procura ha dichiarato di aver aperto un’inchiesta sull’incidente per individuare le cause di quanto accaduto sulla pista dell’aeroporto, e sta indagando anche su un possibile omicidio.