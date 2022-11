Pecore che girano in tondo e non si fermano mai: il mistero dalla Cina che fa impazzire il web (video)

Centinaia di pecore che per motivi misteriosi si muovo in circolo ormai da quasi due settimane. Una strana vicenda che da 10 giorni fa impazzire il web, scatenando gli utenti tra cabala dei numeri. Incubo Apocalisse e paganesimo ancestrale, pronti a risvegliarsi a ogni nuovo, suggestivo, strano sintomo della natura. L’imperscrutabile girotondo delle pecore alle prese con questa strana marcia circolare a moto perpetuo arriva dalla Cina. Esattamente dalla regione della Mongolia interna, dove ormai da interminabili giorni il comportamento di centinaia di animali, apparentemente inspiegabile, è al centro degli interrogativi di studiosi di varie discipline intenti a studiare fotogramma per fotogramma il video virale. Tutte le ipotesi al vaglio: scomodando dalla veterinaria alla scienza naturale, dalla microbiologia alla storia delle religioni, di tutto un po’…

Il mistero delle pecore che marciano in tondo da giorni scatena il web

Il video pubblicato dal People’s Daily documenta il movimento continuo del gregge: le pecore si muovo in senso orario, senza sosta, giorno e notte. La strana “maratona” va avanti da oltre 1o giorni, si legge nel tweet che accompagna la clip. Tra le ipotesi, quella legata ad una malattia – la listeriosi – che potrebbe essere provocata dalla qualità scadente del foraggio, si è lanciato a sostenere qualcuno. Eppure, il People’s Daily, afferma che gli animali in questione godono di ottima salute, anche se – al momento – qualcuno sui social sottolinea il fatto che, al momento, le informazioni non specificano se gli ovini si siano mai fermati per mangiare o per dormire… E allora si procede addentrandosi, tra il sacro e il profano, nei meandri di territori più stravaganti.