Parma, violenta rissa tra un ragazzino e un adulto in un parcheggio comunale: calci e pugni (video)

Violenta rissa a Parma in pieno giorno tra un giovanissimo e un uomo. E chi assiste invece di intervenire filma la scena. La colluttazione è violenta, volano calci e pugni. E come riportano i giornali locali, sarebbe avvenuta alle 12,50 di lunedì 21 novembre. Le immagini lanciate subito in rete fanno rabbrividire e sembrano vedere come protagonisti degli studenti, tra cui un ragazzo di origine straniera, poi con un adulto che interviene. Tanto che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rilancia il video nella sua pagina Facebook. «ITIS Leonardo Da Vinci – Parma. Rissa tra studente e professore. Non ho parole – scrive Salvini – Urge intervenire per riportare buona educazione, ordine e rispetto dentro le scuole (e fuori). P.S. Non so se siano peggio il delinquente che picchia il professore, o i suoi “amici” che riprendono col telefonino e ridono»

Parma, violenta rissa al parcheggio comunale

I protagonisti della rissa sono un ragazzo e un uomo che hanno cominciato a darsele di santa ragione in un parcheggio comunale. Mentre attorno a loro un gruppo di ragazzi ha assistito alla scena filmandola con i telefonini e limitandosi a commentare senza però intervenire. Solo un ragazzo ha cercato di fermare i due, ma senza alcun risultato. L’uomo cerca di difendersi ma viene scaraventato per terra e colpito con calci al volto. Le forze dell’ordine indagano per risalire al motivo che ha scatenato la rissa.

«Un litigio tra passanti»

Come riporta Parmatoday.it, stando alle prime informazioni raccolte, «non avrebbe coinvolto nessun alunno dell’Itis né delle scuole nelle vicinanze». Scrive il Corriere.it, «come accertato anche dai carabinieri intervenuti grazie alla telefonata del papà di una alunna, la vicina scuola a cui fa riferimento Salvini, non è minimamente coinvolta con l’accaduto. Dagli accertamenti degli investigatori si è invece trattato di un litigio tra passanti, degenerato poi nella violenta scazzottata».