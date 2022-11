Muore improvvisamente un bambino di 10 anni, aveva la febbre alta da giorni. Tragedia a Legnano

Legnano sconvolta. La città piange un bambino di 10 anni morto improvvisamente nel nosocomio cittadino. Una tragedia che ha gettato nella disperazione una famiglia residente in città. Il piccolo frequentava la scuola primaria in città. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino la mattina presto, poco prima delle 7. Erano allarmati dalla febbre alta che aveva da qualche giorno e che non accennava a scendere.

Muore bambino di 10 anni a Legnano

Durante il trasporto in ospedale – riporta il Giorno– le condizioni del minore sono notevolmente peggiorate. Il bambino è andato in arresto cardiocircolatorio. I medici sono intervenuti con ogni mezzo, attuando le manovre di rianimazione, con tanto di defibrillatore. Ma non c’è stato nulla da fare. Dopo decine e decine di minuti, i medici ne hanno constatato il decesso. Sarà l’esame autoptico a fare chiarezza sulle cause della morte del piccolo. In queste settimane sono molti i bambini arrivati al pronto soccorso cittadino con la febbre medio alta. In Lombardia in queste ore sembra più alta l’incidenza dell’influenza.

Muore un bambino a Legnano, aveva febbre alta. Disposta l’autopsia

Per il momento, dunque, non è chiaro cosa abbia causato il decesso, sul corpo del bambino è stata disposta l’autopsia. Il bambino apparentemente non aveva sintomi oltre all’innalzamento della temperatura. I casi di influenza sono in aumento, come riportato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. “Dai dati emerge che nella 43sima settimana del 2022 (dal 24 al 30 ottobre) l’incidenza registrata è pari a 4,8 casi per mille assistiti”, ha puntualizzato l’Iss precisando che a partire dal 25 novembre sarà disponibile anche il bollettino della sorveglianza virologica.