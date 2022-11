Mondiali, Brasile favorito. Fiorello agli atleti: «Ritiratevi tutti, il Qatar calpesta i diritti umani»

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar. Partita inaugurale domenica prossima alle 17 tra la nazionale ospitante e quella dell’Ecuador. In parallelo alla febbrile attesa dei tifosi è partita anche l’attività degli scommettitori. Fino al 18 dicembre, giorno della finale potranno sbizzarrirsi in ognuna delle tantissime partite in programma. Contro l’Ecuador il Qatar parte sfavorito. Una vittoria dei padroni di casa è data a 3,50, un successo dei centroamericani è quotato 2,25 col pareggio a 3,10. Da lunedì il programma si fa fittissimo, con tre partite al giorno. I boomakers quotano tutto: dalla nazionale vincitrice fino alla squadra che segnerà più gol, passando per il capocannoniere dei Mondiali.

I Mondiali 2022 cominciano domenica

Sarà possibile scommettere anche su chi vincerà in ciascun girone e in quale momento avverranno le eliminazioni di ogni nazionale. Tra i favoriti al titolo spicca il Brasile, quotato a 5. A seguire l’Argentina (6), i campioni in carica della Francia (7,50) e poi la coppia Inghilterra-Spagna (9). Tutte queste squadre sono anche favorite alla vittoria del proprio girone insieme a Olanda, Portogallo e Belgio. Grande incertezza solo nel “gruppo E” dove la Germania, data a 2 come prima del girone, insidia la Spagna quotata 1,90. E l’Italia? A noi fuori dai Mondiali provvede Fiorello ad indorare un po’ la pillola ricordando come in Qatar non vi sia alcun rispetto dei diritti umani.

Lo showman: «La Rai ha speso 200 milioni per i diritti»

«E noi – attacca – abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai Mondiali in Qatar. Quando mai in Qatar hanno giocato a pallone? Quando mai lì c’è stato un campionato di calcio? Dove giocavano nei pozzi di petrolio? Non c’era lo spazio. C’erano le trivelle». Poi, però, l’ironia lascia spazio alla denuncia. «Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale – prosegue Fiorello -. Un Paese dove tutti gli abitanti, “i qataresi“, sul loro zerbino hanno scritto “Diritti umani“. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati». L’ultima stoccata è alla Rai: «Ha speso 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali». Lassù, al settimo piano di Viale Mazzini, non avranno gradito.