Migranti, Tajani: “Italia e Grecia non vanno lasciate sole. Serve una soluzione europea”

Italia e Grecia non possono essere lasciate sole a gestire l’accoglienza. “Sui migranti serve una soluzione europea”. È la richiesta rinnovata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’incontro con l’omologo greco Nikos Dendias, di ritorno dal vertice Ue.

Tajani: sull’accoglienza serve una soluzione europea

Serve più Europa, questa la linea della Farnesina. “I paesi del sud dell’Europa non possono essere lasciati soli. Mi riconosco pienamente nelle parole del presidente Mattarella e del Papa, ha detto Tajani. “L’Italia non può essere lasciata sola, serve più Europa. Mi sembra che questo grido partito dai paesi frontalieri del sud sia stato accolto”. Sullo strappo con Parigi, il ministro di Forza Italia ha gettato acqua sul fuoco allargando la prospettiva. “Non c’è alcuna polemica nei confronti di nessun paese europeo ma chiediamo una forte azione a breve. Durante la riunione dei ministri degli Esteri Ue ho trovato orecchie attente da parte di tutti i paesi. Un clima disteso dove si vogliono trovare soluzioni positive”, ha detto ancora. “Non è un problema con Francia o Germania, ma un problema generale.

La visita in Serbia e Kosovo con Crosetto

Poi ha annunciato l’imminente visita nei Balcani. “È un’area molto importante per l’Italia. La settimana prossima andrò con il ministro della Difesa Guido Crosetto in Serbia e Kosovo per favorire la stabilità dei Balcani”, ha detto nel corso della conferenza stampoa congiunta con il collega greco. Sul lancio dei missili in Polonia al confine con l’Ucraina anche Tajani ha sposato la linea della prudenza confermando che non ci sono notizie di un coinvolgimento diretto di Mosca. “Questo deve spingere a inviare un messaggio di de-escalation. Bisogna lavorare per la pace, ma non per la resa ucraina. Serve un accordo sui principi della giustizia, ovvero l’indipendenza dell’Ucraina e il rispetto del diritto internazionale”.