Migranti, anche gli elettori del Pd d’accordo col governo: sondaggio smonta la retorica buonista

La maggior parte degli italiani concorda con la linea del governo sull’immigrazione e sulle Ong. Due sondaggi smontano la retorica montata dai corifei dell’immigrazionismo spinto che cannoneggiano contro la politica “disumana” e lontana dalla volontà popolare. Se ne facciano una ragione. Il sondaggio realizzato da Termometro Politico, a bilancio di una settimana di tensioni con la Francia, fa emergere che un italiano su due condivide la strategia intrapresa dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni per porre un freno agli arrivi dei migranti sulle nostre coste. E un’altra rilevazione realizzata da Analisi politica per Libero dimostra che a favore della politica della legalità perseguita dall’esecutivo vi siano anche elettori del Pd e del M5S.

Il sondaggio sui migranti premia la linea del governo Meloni: i dati

Secondo il primo sondaggio, il 50,7%) ritiene giusta la scelta di impedire lo sbarco a una parte delle persone che si trovano a bordo della navi delle Ong. Il 30,5% valuta positivamente la decisione, ma chiede anche che gli sbarchi siano completamente bloccati; e che eventuali domande di asilo siano esaminate fuori dal nostro Paese. Per il 20,2% è giusto che sia concesso di scendere a terra solo ai veri rifugiati, altrimenti si rischia di alimentare l’illegalità. I contrari a queste opzioni vedono sono un 28,6% che sostiene che sarebbe doveroso far sbarcare tutti; e solo in seguito procedere all’espulsione verso il Paese di origine di chi non ha diritto all’asilo. Solamente il 18,7% vorrebbe accogliere tutti senza se e senza ma.

Anche gli elettori del Pd e del M5s vogliono una stretta sui migranti

’82 per cento di media che pesca anche chi vota Pd e gli elettorati dei partiti di opposizione. A stupire è il dato di quel 61% che viene dagli elettori del partito di Enrico Letta, che si dice d’accordo affinchè ci sia maggior fermezza sulla questione. A Per quasi i due terzi della popolazione – e veniamo alla seconda rilevazione- «lo Stato Italiano, rispetto ad ora, dovrebbe comportarsi in modo più severo». I dati: il governo Meloni sul tema ha una sostegno popolare delldi media che pescaè il dato di quelche viene dagli elettori del partito di Enrico Letta, che si dice d’accordo affinchè ci sia maggior fermezza sulla questione. A spezzare la retorica buonista arriva anche il dato schizofrenico della sinistra ‘dura e pura’: Verdi, Articolo 1 altri cespuglietti, nel loro insieme sono immigrazionisti fino all’estremo, ma il 55% del loro elettorato è d’accordo con una maggior severità. Chi ha votato per il Terzo Polo è diviso a metà (49%). Il Movimento 5 Stelle si trova in linea con la politica da sempre sostenuta, 55%. Nonostante la piroetta squallida di Conte che rinnega i decreti sicurezza emanati sotto il suoi governo.

Migranti: il 57 per cento è d’accordo col blocco navale