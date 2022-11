“E’ fantastico!”: l’emozione della Meloni per la danza che l’ha accolta a Bali tra i Grandi del mondo (video)

“It’s fantastic, thank you“. Emozionata, quasi commossa, come si può vedere dalle immagini, Giorgia Meloni al suo arrivo all’aeroporto di Bali: da domani il presidente del Consiglio italiano sarà tra i protagonisti del G20 nell’isola indonesiana. La danza delle balinesi l’ha accolta nel modo migliore. A partire dalla giornata di domani, martedì 15 novembre, il premier inizierà la sua avventura al G20 dove incontrerà tutti i numeri uno del mondo. Insieme a lei anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo, in serata, incontrerà il ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita.

Il video dell’arrivo della Meloni a Bali

L’accoglienza per la premier è stata incredibile e l’ha lasciata completamente senza parole. La leader di ‘Fratelli d’Italia’ è stata accolta da alcune danzatrici in costumi tradizionali del posto. Le parole della premier sono state di gioia e di emozione…

La danza delle donne di Bali nei loro abiti tipici