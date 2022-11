Maurizio Costanzo promuove la Meloni: “Si fa capire bene anche all’estero. E un po’ di romanesco non guasta”

Il giudizio di Maurizio Costanzo, grande esperto di comunicazione e di giornalismo, è più che positivo sulla capacità di Giorgia Meloni di parlare alla gente, di farsi seguire. Nella sua rubrica su Libero, oggi la Meloni elogia il suo “linguaggio” e come lei “riesca a farsi capire parlando in maniera semplice, immediata, diretta”. Per Maurizio Costanzo, “ogni tanto ci può essere uno spolvero di romanesco (lei, d’altra parte, viene dalla Garbatella), ma non si sente più di tanto. Si avverte, invece, in maniera precisa, l’immediatezza”.

Maurizio Costanzo, Giorgia Meloni e i presidenti del passato

“Pensando ai Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto negli anni, ce n’erano di più diretti e immediati come la Meloni, ma la più parte appariva invece confusa, un po’ complicata nel dare risposte e con l’evidente voglia di apparire colta e preparata. Ci accorgeremo di come la Meloni, in Italia ma forse anche all’estero, saprà farsi capire nel suo eloquio semplice, scarno e immediato”, ribadisce il popolare giornalista.

L’intervista “premonitrice” dello scorso anno

Qualche giorno fa Costanzo aveva riproposto un’intervista rilasciata da Giorgia Meloni lo scorso anno nella quale lei parlava di tante questioni della sua vita, non soltanto l’aspetto lavorativo e i suoi rapporti con i colleghi, ma anche della vita privata.