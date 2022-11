Maltempo, è allerta meteo in 18 regioni: dove sono attese le situazioni più critiche

Fine settimana da allerta meteo, con piogge e calo delle temperature, in 18 regioni italiane, due delle quali con livello arancione. Si tratta di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Per le altre regioni interessate dal maltempo vale, invece, l’allerta gialla. Le precipitazioni, comunque, potrebbero in alcuni casi essere molto intense e in alcuni casi accompagnate da grandine e forti raffiche di vento. Le regioni maggiormente attenzionate, già a partire da stasera, sono, oltre a Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana. Ma il maltempo riguarda anche regioni del Sud, come la Campania e la Sicilia.

L’allerta meteo interessa anche Campania e Sicilia

In Campania la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta gialla per tutta la regione, dalle 8 di domani mattina, venerdì 4 novembre, alle 8 di sabato 5 novembre. Si prevedono temporali anche intensi, venti temporaneamente forti e mare agitato. Non sono esclusi grandinate e fulmini e si teme la caduta di alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Inoltre, allerta riguarda anche il rischio idrogeologico con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sono possibili cadute massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili. Allerta gialla anche in Sicilia fino alla mezzanotte di domani. In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti tendenti a forti meridionali, con ulteriori rinforzi nel pomeriggio/sera”.

Il maltempo regione per regione

A livello nazionale l’avviso della Protezioni civile prevede dalla sera di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Dal mattino di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dal pomeriggio di oggi, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione dai quadranti occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Valutata, inoltre, allerta gialla nella Provincia Autonoma di Trento, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e su settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.