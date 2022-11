Lombardia, il Pd scarta Cottarelli per Pisapia. La Moratti i danni li fa solo a sinistra

Avrà pure causato qualche dispiacere al centrodestra, ma è sul lato opposto che Letizia Moratti sta arrecando danni irreparabili. È la sinistra a muoversi infatti come una mosca impazzita. L’ultima notizia accreditata dal Corriere della Sera la vuole in pellegrinaggio da Giuliano Pisapia con tanto di offerta di candidatura per la regione Lombardia. E pare pure che l’ex-sindaco di Milano, finora irremovibile nel suo rifiuto, sia passato dal «no, è impossibile», a un «è improbabile». Pisapia è colui che nel 2011 sconfisse proprio la Moratti negandole la sindacatura bis. Dovesse accettare l’offerta del Pd, per la transfuga oggi approdata alla corte di Carlo Calenda sarebbe uno smacco terribile.

Giuliano Pisapia è stato sindaco di Milano

Nel frattempo, il centrodestra conta i giorni che mancano all’ufficializzazione della ri-candidatura di Attilio Fontana, di cui la Moratti è stata vice fino a mercoledì scorso. La coalizione non teme particolari ricadute dall’addio dell’ex-sindaco e, almeno a giudicare dalle difficoltà in cui si dibattono gli avversari, non sembra avere tutti i torti. Il ricorso alla carta Pisapia, infatti, se da un lato mette d’accordo Pd e alleati minori senza probabilmente escludere il M5S, dall’altro finirebbe per allontanare definitivamente ogni possibilità di accordo con il Terzo polo.

Probabile il voto nella prima domenica di febbraio

Un ticket tra i due ex-sindaci (Pisapia-Moratti) è pura fantascienza. I dem, in verità, non puntano più a vincere la partita per la Regione. Ai loro occhi la candidatura di Pisapia dovrebbe servire solo a fermare l’emorragia di consensi verso il M5S e verso il Terzo polo. Insomma, una scelta identitaria per tentare di salvare il salvabile. Ma il tempo non lavora in loro favore. La data più gettonata per le elezioni è infatti quella della prima domenica di febbraio, in abbinamento con le elezioni del Lazio, dove rischia di consumarsi un’altro psicodramma targato sinistra. E questa volta con protagonisti i 5Stelle.