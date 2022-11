L’elicottero disperso è stato ritrovato: «Nessun sopravvissuto». Tra le vittime un medico

È stato ritrovato l’elicottero scomparso stamattina in Puglia. A dare la notizia il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. «L’elicottero – ha detto all’Adnkronos – è stato individuato nell’area tra Apricena e San Marco in Lamis. Purtroppo non ci sono sopravvissuti. Una grande tragedia, per le avverse condizioni meteorologiche». A bordo erano in sette: il pilota, il co-pilota, un medico che aveva terminato il servizio di guardia alle isole Tremiti e una famiglia di turisti della Slovenia, genitori e due figli di cui uno minorenne.

Elicottero scomparso, nella tragedia ha perso la vita il medico del 118

Nella tragedia del volo Alidaunia ha perso la vita Maurizio De Girolamo, medico del 118 di 64 anni di San Severo. Aveva finito il turno di guardia alle isole Tremiti e aveva preso l’elicottero delle 9.10 per tornare sulla terraferma, preferendo il volo al viaggio in nave a causa del maltempo. Invece il volo è stato fatale, probabilmente a causa delle avverse condizioni climatiche e della nebbia. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso il suo cordoglio. «Una tragedia immane – ha scritto in un messaggio – oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore».

Il volo Foggia- isole Tremiti

Come riporta l’Adnkronos, la compagnia Alidaunia, con base a Foggia, effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo dauno e le isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118.