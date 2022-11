LDA e Albe fanno il boom con “Cado” (video) e distanziano gli “ex Amici”: strada in discesa

In pochi giorni superate di gran lunga le 300mila visualizzazioni, senza neppure un lancio vero in tv. Un successo annunciato, quello di “Cado”, il nuovo singolo che vede insieme LDA e Albe. I due artisti, protagonisti della scorsa edizione di “Amici”, stanno seguendo una strada diversa dal solito. Stanno infatti rafforzando la loro immagine con prodotti di qualità, che non passano sempre per lo stesso iter. La loro forza è anche social, con tantissimi follower che li seguono ovunque. Basti pensare ai firmacopie dei primi lavori discografici.

Grandi vendite per LDA e Albe

LDA e Albe (foto dal video di YouTube) sono reduci da grandi vendite. Per Luca D’Alessio, dopo l’affermazione di “Quello che fa male”, è arrivato il boom di “Bandana”, tormentone dell’estate. Albe, invece, ha avuto successo prima con “Giravolte” e poi con “Karma”. Questo ha consentito ai due talenti di superare in modo abbastanza netto il vincitore di “Amici” Luigi Strangis, provocando probabilmente – stando alle voci – qualche malumore tra gli autori della trasmissione della De Filippi.

“Cado”, una canzone nata in modo naturale

«Insieme ci divertiamo tanto», dicono LDA e Albe. «La nostra alchimia artistica nasce da una profonda amicizia. Difficilmente saremmo riusciti a scrivere un brano così se non avessimo avuto un legame forte e sincero». Poi raccontano che “Cado” è una canzone nata in maniera naturale, «da un giro di accordi molto fighi sul pianoforte in diretta TikTok. Volevamo mostrare ai nostri fan come lavoriamo e da lì è iniziato tutto». Non a caso, il pezzo ha incontrato subito il favore del pubblico.