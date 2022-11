La prima manovra targata Meloni: svolta sul reddito di cittadinanza e sui meno abbienti

Lungo e articolato il Consiglio dei ministri sulla prima manovra del governo Meloni. La svolta c’è. Innanzitutto, secondo le prime indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, per quel che riguarda il reddito di cittadinanza. C’è lo stop all’assistenzialismo di Stato e non solo per gli occupabili. Finalmente si pone fine alla follia dei Cinquestelle, mettendo sul tavolo aiuti concreti per chi ne ha veramente bisogno. Dal primo gennaio 2024 il reddito di cittadinanza viene abrogato per tutti – occupabili e non – sostituito “tout court” da una nuova riforma, «perché serve un cambiamento a 360 gradi».

Manovra, la carta spesa per i meno abbienti

Novità per la carta spesa per i meno abbienti, quelli con un reddito fino a 15mila euro. La manovra prevedrebbe un fondo di 500 milioni destinato a “coprire” l’acquisto di beni di prima necessità -come pasta, pane e latte- garantiti così a chi ha difficoltà a riempire il carrello della spesa. La carta verrebbe gestita dai Comuni, utilizzabile in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa. La misura ha preso il posto del taglio dell’Iva generalizzato ai beni di prima necessità, «che rischiava di essere assorbito senza variare il prezzo di vendita».

Cambia l’opzione donna

Cambia, con la manovra targata Meloni, “opzione donna”, il calcolo contributivo che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti. “Opzione donna” viene sì prorogata di un anno, ma anche legata al numero di figli: si esce a 58 anni con due o più figli, a 59 se si ha un solo figlio.

La manovra e il superamento della Fornero

Soluzione ponte per un anno per superare la legge Fornero. Nella manovra sul tavolo del Cdm è prevista l’introduzione di quota 103 ma solo per il 2023. Dunque in pensione a 62 anni di età con 41 anni di contributi all’attivo.