Jessica Morlacchi “perdona” Memo Remigi: “Non lo denuncerò. Gli voglio bene come a un nonno”

Vi ricordate Jessica Morlacchi la cantante palpeggiata da Memo Remigi? Il cantante è stato mandato via dal programma Rai dopo che le telecamere immortalarono il suo gesto indecoroso verso la collega. Ma dopo giorni di “pentimento” da parte di Remigi, disperato per la sua onorabilità andata distrutta, arriva il “perdono” da parte della Morlacchi. Lo documenta l’intervista concessa al magazine “Diva e Donna”.

Jessica Morlacchi “perdona” Memo Remigli: “Non lo denuncerò”

Dopo le molestie in diretta durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” e il caso che ha indotto Viale Mazzini a sospendere per direttissima il cantante dal programma, l’artista annuncia che non ricorrerà per le vie legali: “Non lo denuncerò, gli voglio bene come a un nonno”. “Penso abbia avuto un momento di confusione – prosegue l’ex cantante dei Gazosa nell’intervista rilanciata dal Tgcom -. È l’unica spiegazione che riesco a darmi. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco. Epoi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”.

Caso Remigi, Morlacchi: “A una certà età si torna bambini”

Come già dichiarato, Jessica Morlacchi ha imputato all’età di Memo Remigi, 84 anni, il motivo del gesto inconsulto: “Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po’ bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi”. Anche se le scuse, a suo dire, sono arrivate tardive: “Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la Notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico”, ha dichiarato a Diva e Donna”. Dispiaciuta si dichiara la Morlacchi per l “punizione” della Rai. Specifica che non è dipeso da lei: “Non ho chiesto nulla alla Rai”. Poi auspica che questa faccenda venga seppellita e dimenticata. Per il suo bene e la sua carriera: “Io sono una cantante, voglio che si parli di me per le mie canzoni, invece nei giorni subito dopo il fatto mi era capitato di accendere la radio e sentire che si parlava di me per la palpata. Non era bello, non ho bisogno che si parli di me a tutti i costi”.