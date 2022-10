Bufera in Rai, esplode il caso Memo Remigi con la “palpatina” a Jessica Morlacchi a “Oggi è un altro giorno”

Esplode il caso Memo Remigi a Viale Mazzini. Il cantante di “Innamorati a Milano” è ormai da tempo nel cast degli “affetti stabili” di “Oggi è un altro giorno”, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Nella puntata in onda venerdì 21 ottobre è accaduto il “fattaccio” di cui ci informa Dagospia. La giornalista intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. Ma la regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi.

Il caso Memo Remigi imbarazza la Rai: la ricostruzione su Dagospia

La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. “Episodio non sfuggito ai telespettatori e segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”. Lo scrive Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il quale l’episodio non avrebbe “nulla a che fare con la goliardia ma molto di più con la molestia, se non peggio”.

Memo Remigi sospeso dal programma

Il caso Remigi sta suscitando un bel terremoto in Rai. “Stando alle nostre fonti – leggiamo sul sito di Roberto D’Agostino- “Morlacchi furiosa avrebbe ricevuto l’immediata solidarietà di dirigenti e responsabili. Il gruppo di lavoro, capitanato da Bortone, è intervenuto immediatamente, con molto dispiacere per quanto accaduto”. Dobbiamo dedurre che Memo Remigi “è stato di fatto sospeso. Non era presente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. Tornerà in onda? Cosa succederà?”. Non si sa ancora se tornerà. La conduttrice non ha ancora rotto il silenzio – leggimo sul sito Televisionando-. E neanche la cantante ospite fissa del programma. Ma il pubblico è piuttosto scandalizzato dal gesto.