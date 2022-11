Italia nella morsa del maltempo, allerta meteo in 15 regioni: al sud la situazione più critica

Sud Italia nella morsa del maltempo

Una situazione di allerta, che ha già scatenato un inferno di acqua e fango a Ischia, dove a seguito della frana che si è verificata nel comune di Casamicciola Terme si registrano al momento 13 dispersi, 30 famiglie isolate e dove, in diversi punti del Comune isolano, il terreno sotto le case è franato e le abitazioni sono considerate a rischio crollo. Una tragedia tuttora in corso che infierisce, ancora una volta, su quell’area dell’isola che nel 2017 fu quella maggiormente colpita dal terremoto.

La frana a Ischia, soccorsi e salvataggi in corso

Un’emergenza che ha visto attivare subito i motori dei soccorsi. Con il presidente del Consiglio Meloni impegnata a seguire le evoluzioni del caso, in costante contatto con il ministro Musumeci, Protezione Civile e regione Campania. E il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco per monitorare in video conferenza con tutte le istituzioni impegnate, le operazioni di salvataggio e di soccorso per la frana a Casamicciola.

Maltempo, preoccupa la situazione in meridione

Ischia, come la maggior parte del meridione d’Italia, al centro di una fase di maltempo di cui sarebbe responsabile un’area di bassa pressione che insiste sul Mar Tirreno. E che secondo le previsioni coinvolgerà gran parte delle regioni centro-meridionali. Favorendo successivamente – spiega la Protezione civile – anche un’intensificazione dei venti dai quadranti orientali su gran parte del nostro Paese.

Allerta meteo in 15 regioni: bollino arancione in 4 Regioni, giallo in 11

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree, potrebbero quindi determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Previste quindi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone appenniniche dell’Emilia-Romagna. Sui settori costieri della Toscana. Come sul Lazio centro-meridionale, Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia, in estensione, dal mattino, su Calabria, Basilicata e Puglia.

Raffiche di vento e rovesci di forte intensità

I fenomeni, incalzano le previsioni meteo, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. E sempre per oggi sono attesi, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale su Emilia-Romagna. Toscana. Umbria e Lazio. In estensione su Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste mareggiate, quindi, lungo le coste esposte.