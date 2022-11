Ischia, non si placa la bufera su Conte: «Lui e i Cinquestelle sono bugiardi seriali»

Non si placano le polemiche. E i grillini sono sempre più in difficoltà. «Quella sul condono a Ischia dell’allora presidente Giuseppe Conte fu un’operazione veramente incredibile». Lo ha detto Raffaella Paita, presidente del gruppo di Azione-Italia Viva al Senato, nel corso della trasmissione “Metropolis”. Poi è andato giù duro: «Lui e i Cinquestelle sono bugiardi seriali».

Ischia, Conte sotto accusa: ma quale sciacallaggio

«Davanti a quello che è accaduto non si può negare di aver fatto il condono né mentire. I Cinquestelle parlano di sciacallaggio? Io ricordo bene lo sciacallaggio contro di me dopo l’esondazione del Bisagno da parte dei pentastellati e di Grillo. Il nostro non è sciacallaggio. Abbiamo semplicemente ricordato che Conte ha portato ad approvazione, e senza alcun distinguo, le norme sul condono a Ischia. Lo so bene perché seguii tutto l’iter in commissione», ha concluso. E su Twitter l’ex parlamentare dem, Andrea Marcucci, rincarta la dose sostenendo che il condono 2018 «fu una porcheria».

Renzi posta video 2018: «Chiesi a Conte il ritiro»

Poi c’è l’affondo di Matteo Renzi, che posta un video-condanna su Instagram. «Questa è una trasmissione del 2018: avevo offerto a Conte la possibilità di votare a favore del decreto se solo avessero ritirato l’art.25 sul condono a Ischia e accettato l’unità di missione. Lui disse si al condono di Ischia e no al progetto di Renzo Piano. Che vergogna Conte, che vergogna!».

Delrio ribadisce: su Ischia Conte nega l’evidenza

«Il condono a Ischia da parte del governo Conte ci fu, eccome». Lo ribadisce al “Foglio” Graziano Delrio, senatore del Pd. «IL provvedimento faceva riferimento a uno dei condoni più grandi che siano mai stati fatti, quelli del 1985. Negare che quello del 2018 fu un condono è come negare l’evidenza». Un’altra smentita, quindi, alle parole difensive dello stesso Conte, che sostiene si sia trattato solo di una procedura di semplificazione.