Insetti nella pasta? Barilla sotto accusa per un video. Il web insorge e l’azienda rimuove lo spot

Barilla sotto processo. Tutta colpa di un video messaggio di 45 secondi (poi rimosso dall’azienda) nel quale si parla del possibile utilizzo di insetti come cibo. Un modo per sondare il terreno sul possibile ingresso di coleotteri vari nelle ricette? Lo spot è esplicito e si conclude con la richiesta di un parere ai consumatori. “Gli insetti sono diventati di interesse anche in Europa, come fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale. E tu cosa ne pensi?

Barilla sotto accusa per il video sugli insetti

L’insolita ricerca di mercato ha invaso la rete e destato un coro di proteste e attacchi al colosso italiano della pasta. Sono già partite campagne di boicottaggio. C’è chi giura sui social che non acquisterà mai più un prodotto Barilla. “Vogliono mettere gli insetti nella pasta? Se la possono tenere”, “Io non mangio insetti”, “E il concetto di Made in Italy? Si fa con gli insetti?”.

Carmine Del Grosso testimonial dello spot

Testimonial del filmato il popolare attore campano Carmine Del Grosso. Che discetta amabilmente di insetti come ingredienti in tavola. “Quando ho saputo che gli insetti vengono consumati normalmente in 140 paesi del mondo, ho pensato: ‘Vabbè, sicuramente in altre culture dove è tipico, come l’Asia’. Invece no, pure in Europa. In Olanda, in Danimarca, per esempio. Tra l’altro, io ci sono stato e, visto come fate la carbonara, vi do un consigliuccio. Lasciate stare la panna, e provate a mettere dentro qualche insetto. Ne esistono più di 2.000 specie. Uno che assomigli al guanciale lo trovate!” Una boutade? Uno scherzo. Ma di pessimo gusto devono aver pensato gli utenti del web.

Il colosso della pasta ritira il messaggio e smentisce

Nel giro di poche ore sugli account dell’azienda si è abbattuto un vero e proprio tsunami, tanto che l’azienda ha dovuto rimuovere il video e smentire la notizia. Non c’è all’orizzonte nessun utilizzo di insetti nella pasta. Nessuna pasta prodotta con farina di insetti. “Barilla non ha alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La pasta Barilla continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano”. Come è noto la Ue ha dato il via libera ad alcune specie di insetti per l’alimentazione dell’uomo. A febbraio la Commissione europeo ha autorizzato la commercializzazione dei grilli domestici (Acheta domesticus) come nuovo alimento nell’Unione.