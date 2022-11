Il vertice Cina-Germania infastidisce Biden. Scholz a Xi Jiping: “Ci aiuti a fermare la guerra in Ucraina”

La necessità di una maggiore cooperazione tra Cina e Germania in “tempi di cambiamenti e caos” ed in un contesto internazionale “mutevole” è stata evidenziata dal presidente cinese, Xi Jinping, nel suo incontro con il cancelliere Olaf Scholz, primo leader di una nazione del G7 a recarsi in Cina in tre anni. Durante il loro primo faccia a faccia da quando Scholz si è insediato, tenutosi nella Grande Sala del Popolo, Xi ha affermato che, in quanto nazioni con grande influenza, Cina e Germania dovrebbero collaborare ancora di più per il bene della pace nel mondo, secondo l’emittente statale Cctv. “Finché i principi del rispetto reciproco, della ricerca di un terreno comune pur mantenendo le differenze, gli scambi e l’apprendimento reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile”, ha dichiarato il leader cinese.

Cina e Germania a colloquio, sotto l’occhio vigile degli Usa

Un filo diretto al quale guarda con sospetto il presidente Usa Joe Biden, che non vive momenti facili nelle sue relazioni con Pechino e che si prepara alle elezioni di midterm con la paura di un rovescio e con l’incubo che da qui a due anno torni a sfidarlo Donald Trump, ipotesi non esclusa ieri dallo stesso interessato.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz parlerà al Presidente cinese Xi Jinping dei diversi punti di divergenza fra Berlino e Pechino, sottolineando l’importanza dell’incontro per “uno scambio molto intenso”. All’inizio del colloquio fra i due leader, rende noto l’agenzia tedesca Dpa, Scholz ha precisato che avrebbe sollevato il tema della guerra in Ucraina. “Ci incontriamo in un momento di grande tensione. In particolare, voglio sottolineare la guerra contro l’Ucraina, che pone molti problemi per il nostro ordine mondiale basato sulle regole”, ha dichiarato. Scholz intende anche discutere di fame nel mondo, cambiamenti climatici e debito dei Paesi in via di sviluppo. Scholz, ha chiesto al presidente cinese, Xi Jinping, di usare “la sua influenza” sulla Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Xi Jiping a Scholz: “Dobbiamo collaborare nel rispetto reciproco”

“Finché i principi del rispetto reciproco, della ricerca di un terreno comune pur mantenendo le differenze, gli scambi e l’apprendimento reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile”, ha dichiarato il leader cinese. Attualmente la situazione internazionale è complessa e mutevole. In quanto potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare insieme in tempi di cambiamenti e caos per dare più contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo”, ha aggiunto.

Scholz e la delegazione di leader di aziende tedesche che lo accompagna sono stati testati per il Covid-19 subito dopo essere atterrati a Pechino, con il personale medico cinese in tute protettive che è entrato nell’aereo per condurre i test. Dopo la cerimonia di arrivo nel Paese, la delegazione è stata trasferita dall’aeroporto alla residenza di Diaoyutai in attesa dei risultati dei test Covid, che sono stati negativi per Scholz, secondo il suo ufficio stampa.