Disgelo tra Cina e Taiwan grazie a un panda malato: per salvare Tuan Tuan arrivano i veterinari di Pechino

Si lavora all’arrivo a Taiwan di veterinari cinesi per salvare Tuan Tuan, il panda gigante donato all’isola da Pechino nel 2008 insieme alla ‘compagna’ Yuan Yuan. Un regalo nel nome della ‘diplomazia dei panda’. Taipei ha chiesto aiuto al gigante asiatico, che insiste per la “riunificazione” dell’isola di fatto indipendente (i nomi dei due panda messi insieme significano “riunione” o “unità”). Taiwan ha lanciato un Sos in un momento in cui fanno temere le tensioni nell’area, quella delle maxi manovre militari cinesi dello scorso agosto.

Il panda malato che riavvicina Taiwan e la Cina

Tuan Tuan, 18 anni, è malato e sembra stare sempre peggio. Si teme abbia un tumore al cervello, riporta la Bbc. Lo zoo di Taipei sta organizzando l’arrivo di esperti dalla Cina, conferma la Cna. Tuan Tuan ha avuto ad agosto tre crisi epilettiche, scrive l’agenzia, e il 18 settembre è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Ha una lesione cerebrale e viene curato con farmaci antiepilettici. Ma la lesione è aumentata di dimensioni. E Tuan Tuan, secondo i veterinari di Taipei, anche se è in condizioni stabili e ha forza a sufficienza per muoversi lentamente quando vuole, ha le zampe posteriori molto deboli. Per lui si sarebbe deciso per le cure palliative.

Gli esperti di Pechino pronti a intervenire

Wang I-min, dello zoo di Taipei, ha tenuto una conferenza stampa. Ha spiegato che gli esperti dell’isola e della Cina sono stati in stretto contatto finora e che verrà organizzata una visita di due esperti cinesi che si tratterranno a Taiwan per sette giorni. Il Consiglio per gli Affari continentali del governo di Taiwan, che cura i rapporti con Pechino, ha già ricevuto una richiesta per l’arrivo degli esperti cinesi. A Taipei promettono un’autorizzazione nel più breve tempo possibile.