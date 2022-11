Il Premio Caravella Tricolore alla Fondazione An, il 4 novembre alle 18: l’elenco dei premiati

Torna il Premio Caravella Tricolore edizione 2022, giunto alla sua VIII edizione. Appuntamento per tutti il 4 novembre alle ore 18. Torna il piacere di esserci e ritrovarsi ancora una volta sotto l’egida della Fondazione An, ad opera della sapiente regia di Domenico Gramazio, animatore del Cis e direttore di Realtà Nuova. Orami è una consuetudine per il mondo politico e umano della destra ritrovarsi nella “casa” ideale, il Salone dei Convegni di via della Scrofa, per premiare personalità note e meno note che nel mondo delle professioni, della cultura, della medicina, dell’arte, del giornalismo si sono differenziate per impegno, qualità e rigore professionale. Va da sé che il Premio Caravella quest’anno si tinge di nuovi colori. I colori della vittoria di FdI del 25 settembre che ha portato al governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni: momento storico fondamentale nella storia della destra italiana.

Premio Caaravella dalla cultura alla sanità al giornalismo

Con l’entusiasmo alle stelle, pertanto, i premiati di quest’anno sono particolarmente prestigiosi. Dal direttore d’orchestra di fama internazionale Beatrice Venezi al medico specialista Domenico Mazzullo, eccellenza della psichiatria italiana, a Gennaro Malgieri, scrittore, editorialista, già parlamentare e direttore del Secolo d’Italia, sono tante le personalità che hanno meritato il premio. Una menziona particolare spetta ai professionisti della Sanità che in questi anni si sono spesi senza limiti diventando punto di riferimento per pazienti e colleghi. Un settore da sempre al centro dell’attenzione delle iniziative del Cis. (Qui di seguito l’intervista a Domenico Gramazio realizzata da Radio Radicale, premiata con il Caravella la scorsa edizione).

La novità assoluta di quest’anno è il premio a un ministro: a Gennaro Sangiuliano, che la commissione ha voluto premiare per la rubrica “Dossier” del Tg2 Post dedicata a Prezzolini. “Il Premio Caravella ha una lunga storia dal valore morale più che politico”, ha sempre detto Gramazio, a cui si deve il ritorno del Premio Caravella dopo anni di oblio. “Voluto fortemente per tenere le fila di un mondo sparpagliato, che nei momenti chiave si ritrova”. Un premio ospitato da sempre con sensibilità dal presidente della fondazione An Giuseppe Valentino. Questo l’elenco dei premiati.