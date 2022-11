Il discorso della Meloni al Cop27: “L’ambiente è una priorità dell’Italia” (video con sottotitoli)

“La lotta a cambiamento climatico richiede cooperazione, ma questo non sta accadendo, serve uno sforzo comune, che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi e una cooperazione pragmatica tra tutti i principali attori globali, ma purtroppo dobbiamo ammettere che questo non sta accadendo”. E’ uno dei passaggi più significativi del discorso tenuto ieri sera dal premier italiano Giorgia Meloni (qui nel integrale in inglese e in basso nelle parti salienti con i sottotitoli) nel corso del vertice sull’ambiente Cop27 di Sharm el Sheikh.

Il discorso di Giorgia Meloni al Cop27 di Sharm

Al termine di una giornata di incontri bilaterali, Giorgia Meloni è intervenuta alla plenaria della Cop27 annunciando che l’Italia ha triplicato il suo impegno, con 1,4 miliardi di dollari stanziati in cinque anni». Il presidente del Consiglio italiano ha parlato di sforzo comune per cercare di arrestare il cambiamento climatico e non ha mancato di sottolineare che «una transizione giusta – non può prescindere dal sostegno – alle comunità colpite e non deve lasciare indietro nessuno».

“Una fase decisiva sul fronte dei cambiamenti climatici”

“L’Italia rispetterà gli obiettivi della decarbonizzazione”

“Triplicati gli investimenti per i prossimi cinque anni”