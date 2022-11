I giornali progressisti non si smentiscono mai: fanno il tifo per Macron e contro l’Italia

“Schiaffo di Parigi all’Italia”. “Macron affonda Giorgia”. “La Francia è delusa”. “Italia disumana”. Sono i titoli dei grandi quotidiani nazionali di provata fede progressista sul braccio di ferro con i cugini d’Oltralpe per la vicenda dell’Ocean Viking. A sfogliare la rassegna stampa odierna colpisce come i giornaloni che contano facciano da grancassa allo strappo diplomatico. Per sbandierare, con malcelata soddisfazione, il primo presunto passo falso del governo Meloni.

La stampa italiana parla di “figuraccia” di Palazzo Chigi

La difesa dell’Italia e della credibilità internazionale del nostro paese viene calpestata. Ignorata, quasi ridicolizzata, di fronte alla ghiotta tentazione di processare il primo esecutivo di destra della storia repubblicana. Uno smacco indigeribile per i giornali di sinistra. Che oggi si scoprono ‘tutti francesi’ e indugiano sulla figuraccia di Palazzo Chigi. Con accenti anti-nazionali e ricostruzioni a senso unico. Che confermano la tentazione di remare contro l’interesse nazionale italiano se la posta in gioco è mettere alla gogna il ‘nemico’.

Repubblica fa il tifo per Macron

Repubblica non smentisce la verve militante dimostrata durante la campagna elettorale. E gode dell’attacco francese. Sposando tra le righe l’accusa di disumanità dell’Italia lanciata dall’Eliseo. Il quotidiano di Molinari sbandiera la “figuraccia di Palazzo Chigi”. Ed enfatizza la crisi diplomatica “asprissima, con pochi precedenti. Figlia della decisione del governo di Roma di non accettare lo sbarco della Ocean Viking”. La ricostruzione della difficile giornata di ieri per l’Italia è un capolavoro di faziosità. “Macron è deluso”, leggiamo da Repubblica. Non una parola sullo sforzo del governo di tenere la barra dritta a difesa della sovranità nazionale. “Il leader francese considera che la nuova premier, incontrata meno di tre settimane fa a Roma, ha tradito quel legame di fiducia che lui aveva cercato di avviare”. Tutta colpa del premier italiano, insomma. Ecco il passo falso che la stampa ant-imeloniana aspettava da giorni. Delusa dalla postura, tutt’altro che ostile verso il governo italiano, delle cancellerie internazionali e della Ue.

Il Fatto quotidiano gongola

Il Fatto quotidiano gongola. “Macron affonda Giorgia: Italia disumana” è il titolo a effetto che trasuda tifo anti-italiano. Il Corriere della Sera indugia sulla “mancanza di umanità e di professionalità” della Farnesina. Riportando diffusamente le parole del ministro dell’Interno, Gérard Darmanin. L’eroe del giorno. “La crisi diplomatica tra Francia e Italia va al di là dell’emergenza Ocean Viking. Fonti del governo di Parigi indicano che è in gioco la fiducia alla base di tutta la relazione bilaterale. Il problema ormai non riguarda più solo la gestione dei migranti”. Se si escludono i quotidiani ‘politicamente scorretti”, solo il Messaggero, bontà sua, mette in campo una lettura diversa. Con un titolo che smaschera il gioco dell’Eliseo. “Il doppio volto di Parigi, solidali ma non a casa loro. Da una parte la reprimenda sull’accoglienza a un’Italia ‘molto disumana’. Dall’altra il pugno duro sui migranti. Respingimenti, controlli, pattugliamenti al confine e sanzioni alle ong. È il doppio volto della Francia di Emmanuel Macron che emerge in queste ore di crisi con l’Italia sul caso Ocean Viking”. Ma guai a dirlo. Perché, come in più occasioni ha detto una Meloni sconfortata, “la sinistra sembra felice di vedere l’Italia attaccata. E possibilmente umiliata. Noi invece lavoriamo per una Italia rispettata a livello internazionale”.