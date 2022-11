“Giallo Garda al Vittoriale”: tre incontri letterari a “casa” d’Annunzio. Appuntamento il 27 novembre

Giallo Garda al Vittoriale è il titolo dei tre incontri letterari che il festival internazionale del giallo organizza presso la dimora dannunziana tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Festival Giallo Garda si terrà in un luogo molto caro a Gabriele d’Annunzio: il Portico del Parente, aperto al pubblico dopo il recente restauro. Il primo appuntamento sarà domenica 27 novembre dalle 10.15 con la presentazione del romanzo “Il segreto del calice fiammingo” di Patrizia Debicke van der Noot, edito da Ali Ribelli Edizioni. In occasione dell’evento l’autrice presenterà inoltre “Come d’Arco scocca”, antologia di 13 racconti legata alla zona di Arco (Trento) assieme a uno dei coautori Renzo Saffi.

Il primo incontro con Giallo Garda il 27 novembre a “casa” d’Annunzio

“Il segreto del calice fiammingo” di Patrizia Debicke van der Noot ha per protagonista il maestro pittore fiammingo Jan van Eyck che, nel 1424, il duca di Borgogna Philippe le Bon invia come spia per tastare il polso dei suoi alleati. Si ritroverà invischiato negli intrighi intrecciati a una profezia legata al Sacro calice di Valencia.

Le iniziative

“Festival Giallo Garda” è un progetto realizzato da un gruppo di amici e amiche, riuniti in un “Comitato Festival Giallo Garda”. Che ha voluto tingere il territorio del Garda di giallo e di cultura. Sulla scia di esperienze passate, viene proposta in un’iniziativa unica un Premio Letterario Internazionale; una serie di incontri con gli autori e molteplici serate a tema: il tutto proiettato intorno al genere letterario del giallo. Gli appassionati potranno così vedere realizzato il loro più grande sogno: andare dietro le quinte di uno scrittore, scoprire quello che si muove nella testa di un autore, e diventare partecipi loro stessi di ciò che accade. In una cornice dannunziana d’eccezione.