Fratoianni fa sciacallaggio: usa pure gli incidenti sul lavoro per attaccare il governo

Due operai sono stati feriti stamane al lavoro in un cantiere edile a Trivolzio, in provincia di Pavia. E Fratoianni non trova di meglio che fare sciacallaggio contro il governo Meloni. Da non credere: “Stamani in poche ore abbiamo due feriti gravissimi in Lombardia schiacciati da una gru. Mentre dopo 1 mese di patimenti un muratore 67enne caduto da un’impalcatura ad Ivrea è morto. Continua la strage di Stato sui posti di lavoro nell’indifferenza di questo governo impegnato in altro: nello ‘spezzare le reni’ alla Francia e nel ‘fermare sul bagnasciuga’ poche centinaia di naufraghi.” Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra supera il limite della decenza.

Fratoianni usa pure gli incidenti sul lavoro per attaccare il governo

Ridicole le sue parole. Ora arriva ad usare anche le vittime di una tragedia nazionale per attaccare Giorgia Meloni. Spregevole il solo pensiero che delle morti sul lavoro il nuovo governo non si senta coinvolto e preoccuopato. Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere ne aveva parlato espressamente come di un capitolo ben presente nella mente e nel cuore dell’esecutivo. Era distratto il leader di Si? Parole ridicole perché Fratoianni non sa e ignora che un governo deve agire sulle emergenze che in questi giorni stanno coinvolgendo tutta Europa e non solo l’Italia. Capiamo che al leader della sinistra radicale non interessi risolvere il problema dei dei flussi dei clandestini. E per fortuna non è lui al governo inisieme a quella sinistra che non sa più cosa inventare per trovare uno straccio di contrapposizione politica.

Le dichiarazioni penose di Fratoianni

Dichiarazione insulsa e delirante: “E infatti – straparla ancora Fratoianni- oggi lenzuolate di interviste di ministri ed altri esponenti di questa destra condite di indignazione, accuse ed allarmismi. Ma non per gli omicidi su lavoro, bensì contro le Ong che salvano vite in mare”. Non c’è altro da aggiungere, conclude Fratoianni”. Ci sono da aggiungere due consigli: uno, sciacquarsi la bocca prima di infangare, presumento che degli incidenti sul lavoro non interessino al governo Meloni. Secondo, leggere il sondaggio sui migranti oggi sui quotidiani per rendersi conto che una parte di chi lo vota si sente in linea con il governo.

Fratoianni la spara grossa

Capiamo, pertanto, che per giustificare un’irrilevanza ormai incipiente delle forze di sinistra i vari esponenti si attachino a tutto. Ma è penoso che nella speranza di far notare la loro esistenza si servano delle vittime sul lavoro. Oggi – tornando alla cronaca- è caduta una gru che ha schiacciato un dipendente di 35 anni. Per lui ricoverato al San Matteo di Pavia in codice rosso, è stato riscontrato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori. L’altro operaio coinvolto nell’incidente è stato colpito dal bancale trasportato dalla gru. Per lui trauma al volto all’arto inferiore e ricovero sempre in codice rosso al San Matteo. Non è serio che una forza politica possa affermare simili boiate.