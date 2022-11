Covid, Schillaci chiarisce e rilancia: coi vaccini evitati 150.000 morti. Mai avuto dubbi sulla loro efficacia

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo oggi alla Camera a un’interpellanza urgente, ha confermato l’efficacia e sottolineato i risultati conseguiti con la campagna vaccinale. Ribadendo che: «In Italia dal 27 dicembre 2020, giorno di avvio delle vaccinazioni anti-Covid, al 31 gennaio 2022, i dati consentono di stimare che la campagna vaccinale contro Covid-19 in Italia ha permesso di evitare oltre 500mila ospedalizzazioni, oltre 55mila ricoveri in terapia intensiva e circa 150mila decessi. Rimarcando quanto e perché «questi dati confermano l’importanza della vaccinazione nel prevenire nuove infezioni. Ricoveri in terapia intensiva. E decessi».

Schillaci, con l’intervento in Aula sulle misure Covid mette i puntini sulle “i”

Non solo, volendo sgomberare il campo da equivoci e polemiche strumentali una volta per tutte, il ministro della Salute parlando in Aula questa mattina ha chiarito con fermezza anche che, «con riferimento alla necessità di ribadire l’importanza della vaccinazione anti Covid-19 per il contrasto all’epidemia, posso con serenità affermare che in nessun momento è stata messa in discussione dal Governo. Dal presidente del Consiglio dei ministri. E dal sottoscritto. E ancora: «Anche il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, le cui dichiarazioni sono state evidentemente decontestualizzate, ha già avuto modo di smentire qualsivoglia malevola interpretazione», ha dichiarato Schillaci.

Covid, l’annuncio del ministro di una campagna di comunicazione mediante spot televisivi e radiofonici

Quindi, il titolare del ministero della Salute è passato a illustrare le nuove iniziative in materia di contrasto all’epidemia. E, per esempio sulla campagna vaccinale, ha anticipato che «dal 1 dicembre prossimo il mio dicastero, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvierà una campagna di comunicazione mediante spot televisivi e radiofonici. Contenuti da diffondere sia sulle reti Rai. Che sugli altri network nazionali e locali. Per promuovere la vaccinazione anti Covid-19 e la vaccinazione antinfluenzale». Non solo. «Nella campagna informativa, che sarà la principale per il periodo dicembre 2022-gennaio 2023 – ha aggiunto Schillaci – verrà anche ricordato che le due vaccinazioni, quella anti Covid-19 quella antinfluenzale, possono essere eseguite in una sola seduta».