Controllore aggredito e insultato sul treno da un 33enne albanese senza biglietto

Un altro controllore aggredito, momenti di forte tensione a Perugia. Fermato per una verifica del biglietto, un 33enne albanese ha iniziato ad essete fortemente irascibile. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno sentito il dipendente dell’azienda che ha raccontato di aver sottoposto a controllo il 33enne. E che lui, dopo essersi rifiutato di esibire il titolo di viaggio e di fornire le proprie generalità, ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo. Per evitare che la situazione degenerasse, il controllore ha soprasseduto facendo scendere l’uomo dal treno. E si è riservato di contestare in un secondo momento la sanzione.

Controllore aggredito, il 33enne ha tentato l’aggressione fisica

Dopo alcune ore, sempre durante il controllo dei biglietti di viaggio, l’operatore si è nuovamente imbattuto nel 33enne. Alla vista del controllore, ha iniziato ad aggredirlo verbalmente, circostanza che ha indotto l’uomo a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. Avvicinato dai poliziotti, l’albanese ha continuato a tenere una condotta aggressiva, tentando più volte di scagliarsi contro l’addetto al controllo. Nonostante i ripetuti inviti a desistere, il cittadino straniero ha continuato a divincolarsi e a minacciare.

L’intervento degli agenti e le accuse al cittadino albanese

Per questo motivo, gli agenti lo hanno allontanato dal treno che, nel frattempo, aveva dovuto ritardare la partenza. Accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per le attività di rito, il 33enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.