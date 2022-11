Black Friday, più elettrodomestici meno elettronica: ecco le tendenze degli italiani

Sarà un Black Friday caratterizzato da un trend in decisa crescita dell’interesse verso gli elettrodomestici (+20,92% ottobre su settembre 2022) ma da una frenata di quello per l’elettronica di consumo (+1,79% ottobre su settembre 2022) e la tecnologia in generale (+ 2,02% settembre su ottobre 2022 ma – 43,30% ottobre 2022 su ottobre 2020). Si mantiene elevato il livello di attenzione per gli smartphones (+9,49% ottobre su settembre 2022). In area positiva anche il gaming elettronico (+3,63% ottobre su settembre 2022). Nello stesso tempo, si riscontra una brusca frenata dell’abitudine a frequentare ristoranti (-17,40% settembre su ottobre 2022).

Black Friday, ecco le tendenze degli italiani in Rete

Sono alcune delle tendenze degli italiani in Rete così come risultano alla vigilia del Black Friday dalla fotografia scattata dall’Osservatorio SevenData–ShinyStat™, che analizza a cadenza mensile, avvalendosi di tecnologia interamente italiana, i dati di oltre 180.000 siti domestici. ShinyStat™, infatti, grazie ad un’amplissima diffusione dei propri strumenti di web analytics, è in grado di intercettare 162 milioni di accessi/mese, costituendo così un punto di osservazione privilegiato del Web.

Black Friday, in crescita l’E-commerce

In salita l’attenzione verso energia e utility (+6,56% ottobre su settembre 2022), in brusca caduta gli alimentari (-13,94% ottobre su settembre 2022) e i prodotti farmaceutici (-11,29% ottobre su settembre 2022). Resiste la tendenza a navigare negli spazi online del largo consumo (+3,91% in ottobre su settembre) mentre si mantiene prudente quella di andare sui siti del commercio al dettaglio (-0,18% ottobre su settembre). In territorio positivo l’E-commerce (+0,48% ottobre su settembre 2022).

«Un’opportunità fuori dal comune»

Commentando i dati dell’Osservatorio, Fabrizio Vigo Ceo e founder di SevenData ha sottolineato che «dalla carrellata sui consumi dell’Osservatorio Shinystat di SevenData emerge un quadro caratterizzato da trend eterogenei a partire da una situazione di mercato connotata dallo shock energetico e dalla crisi geo-politica. Ma, al tempo stesso, dagli effetti ancora positivi dell’andamento economico del 2022. Grazie allo strumento proprietario di Web Analytics e al monitoraggio di oltre 180.000 siti si riesce, ciononostante, a cogliere le differenze di attitudine degli italiani anche all’interno di uno stesso ambito di spesa. È il caso, per esempio, di quanto avviene nel fashion, nel make up o nel comparto baby care. Siamo, in sintesi, in una fase non ancora stabilizzata così come emerge dalla fotografia restituita dai dati, che richiede, sia da parte di chi studia gli scenari socio-economici sia da parte della business community in generale, un atteggiamento flessibile, così da potere rilevare spinte e tendenze che apparentemente risultano contrastanti. Il Black Friday, di conseguenza, diventa un’opportunità fuori dal comune per studiare l’evoluzione dei macro-trend che connotano la presente congiuntura su scala nazionale ma anche globale».

Blacky Friday, aumenta l’interesse per libri e librerie

Nello stesso tempo, emerge dai dati di SevenData-Shynistat, si registra un aumento inaspettato dell’interesse per i libri e per le librerie come luoghi di svago e socializzazione (+ 39,76% ottobre su settembre 2022). Sul versante della musica, in forte calo la spesa per i Cd (-14,13% ottobre su settembre 2022). Diminuisce, inoltre, l’attenzione al mercato dei DVD (-2,73% ottobre su settembre 2022).

Black Friday, in crescita il mondo della moda

Costantemente in crescita il mondo della moda (+5,35% ottobre vs settembre 2022). In aumento l’interesse per gli abiti (+8,76% ottobre su settembre 2022). Gli indumenti da uomo, in particolare, sono in crescita (+12,04% ottobre su settembre 2022), a differenza di quelli femminili in leggero calo (-0,85% tra ottobre e settembre 2022). Gli accessori, nel contesto del fashion, scendono del 5,39% (ottobre su settembre 2022). In evidenza anche il trend delle borse (handbag), che al contrario sono in salita (+4,23% ottobre su settembre 2022), e delle scarpe (+11,16% ottobre su settembre 2022).

Rallenta il traffico sui siti di turismo

Rallenta, in parallelo, il traffico sui siti di turismo (-0,39% ottobre su settembre 2022). Le agenzie di viaggio, infatti, faticano a rientrare nel perimetro dell’interesse degli italiani (-15,95% ottobre su settembre 2022). Anche gli spostamenti in aereo sono, in linea con il dato precedente, in sensibile calo (-8,60% ottobre su settembre 2022).

In frenata la profumeria (-9,58% ottobre su settembre) e, fra le donne, l’interesse per la cosmetica (-7,88% ottobre su settembre contro un + 171,94% nei due anni prima, ottobre 2020 su ottobre 2022). I beni di lusso sono in crescita (+13,75% ottobre su settembre 2022). L’area bimbi segna il passo (-1,52% ottobre su settembre 2022). Tuttavia, cresce la propensione a visitare siti di giocattoli (+12,30% ottobre su settembre 2022). I beni per il cura persona, che nei due anni tra ottobre 2022 e ottobre 2020 hanno riscosso un aumento a tre cifre (+324,83%), tra ottobre e settembre di quest’anno scendono dell’8,53%.

SevenData, MarTech company fondata nel 2018

SevenData è una MarTech company fondata nel 2018 da Fabrizio Vigo insieme a sei professionisti del data marketing. L’azienda, basata a Milano, raccoglie, elabora e interpreta dati perché possano generare valore per le aziende. Sviluppa un fatturato di 6 milioni con un tasso di crescita annuo medio del 40% e conta ad oggi un organico di oltre 60 collaboratori L’attività di SevenData si basa sull’analisi dei dati e dei mercati per consentire ai clienti di generare lead o transazioni di e-commerce, conoscere le loro controparti di business e, più in generale, incrementare le proprie performance commerciali.