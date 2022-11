Black Friday, 4 italiani su dieci anticiperanno i regali di Natale. Attenti alle truffe

Sale a 5,3 miliardi di euro la spesa degli italiani in occasione del Black Friday con oltre quattro cittadini su dieci (43%), tra quanti fanno i regali di Natale. La tendenza è quella di anticipare l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero di alemno un mese,approfittando della settimana dedicata agli sconti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixeè che evidenzia l’effetto del caro bollette legato alla crisi energetica sulle scelte di consumo. La corsa allo shopping nel giorno del ‘venerdì nero’ è un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – rileva la Coldiretti –. Prezzi proposti dai siti di e-commerce e dai negozi tradizionali sotto forma di offerte speciali.

Le stime di Coldiretti/Ixeè sul Black Friday

Complessivamente la spesa per l’intero periodo di promozioni ammonta a 169 euro a persona. E’ la stima di Coldiretti/Ixeè, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti (51%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro; un altro 27% arriverà fino a 200 euro; e un ulteriore 7% si spingerà a 300 euro e un 8% fino a 500 euro. Ma c’è anche un 5% di “paperoni” che arriverà fino a 1.000 euro. Venendo alle scelte, la crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina imprime una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia. Tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Nella lista dei prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche quest’anno l’enogastronomia.

Black Friday, la più alta adesione di sempre dei negozi

Tra i canali preferiti di acquisto vince l’on line, ma si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali i più penalizzati da due anni di pandemia. Saranno infatti circa 235mila le imprese del commercio di vicinato che aderiranno alla giornata di promozioni: circa una su tre, la più alta partecipazione di sempre. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio sul Black Friday condotto con Swg su un panel di piccole e medie imprese del retail fisico. La giornata di promozioni sta segnando un’alta partecipazione di pubblico: sono circa 12,7 milioni di italiani hanno deciso di approfittare degli sconti e di fare almeno un acquisto. Ha funzionato molto bene anche la spinta promozionale dell’evento: circa 36 milioni di italiani tra i 18 e i 65 anni sono stati raggiunti da un’offerta di sconti, via sms, email, whatsapp o telefono.

Attenti alle truffe

Come in ogni giornata di sconti che si rispetti, non mancno gli avvisi contro le truffe. Avverte la Polizia postale, bisogna fare attenzione alle truffe e al furto dei dati della carta di credito usata per le compere. “Attenzione a offerte troppo vantaggiose e siti clone”, è l’invito. SkyTg24 riporta la notizia che al commissariato di Ps online arrivano tantissime segnalazioni di truffe in ambiente e-commerce: