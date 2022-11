Bari, violenze e pestaggi a un detenuto: 3 arresti e 15 indagati tra gli agenti penitenziari

Arresti tra le guardie carcerarie per violenze e sospette torture. Alle prime ore dell’alba a Bari la polizia giudiziaria ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di tre appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria. L’atto è stato emesso il 4 novembre scorso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della procura. Ai tre agenti in servizio nella locale casa circondariale viene contestato il reato di tortura in concorso. È stata anche eseguita la “sospensione temporanea” dall’ufficio di appartenente nei confronti di sei assistenti.

Bari, violenza contro un detenuto, tre arresti

L’indagine, che vede nel complesso 15 indagati, è stata avviata dopo una segnalazione della Direzione e del Comando della Polizia Penitenziaria di Bari. E riguarda un episodio del 27 aprile scorso. Secondo l’accusa, il personale destinatario delle misure, in seguito a un intervento in una cella di detenzione, “infieriva, con plurime condotte violente nell’arco temporale di circa quattro minuti, nei confronti di un 41enne detenuto”.

Il pestaggio e la complicità degli agenti presenti

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, gli agenti penitenziari, nel trasferire il detenuto nella medicheria della struttura, lo avrebbero preso a calci e pugni. Un pestaggio nel trattenere il detenuto ‘bloccato’ sul pavimento, Con la “partecipazione omissiva di altri agenti che presenziavano agli atti di violenza senza impedirli”. Inoltre, secondo l’accusa, non è stata segnalata “nessuna lesione sul detenuto”. Poi ricoverato nell’infermeria della struttura di detenzione immediatamente dopo.

Si attende l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa

“Nel corso dell’intera indagine è stata costante la collaborazione offerta da parte della Direzione dell’Istituto di pena e del Comando della Polizia Penitenziaria”, sottolineano i carabinieri. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. All’esecuzione della misura di oggi seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La cui eventuale colpevolezza, in ordine alle ipotesi di reato contestate, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.