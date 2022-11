Bambino di 11 anni percorre trentacinque chilometri in bici per portare un fiore alla bisnonna

L’amore per i propri cari defunti non si ferma davanti a nulla e non conosce età. Un ragazzino di 11 anni ha percorso trentacinque chilometri in bicicletta per portare un fiore sulla tomba della bisnonna. Era deceduta due giorni fa. Oggi 2 novembre , nel giorno della commemorazione dei defunti, il ragazzono voleva a tutti i costi portare un fiore sulla tomba della sua congiuunta. Così si è messo in bici in località Manocalzati, alle porte di Avellino, ed è arrivato dopo quasi quattro ore di pedalate al cimitero di Montemarano, piccolo centro dell’Alta Irpinia dove risiede la famiglia. Il problema è che non aveva detto nulla ai suoi genitori.

La vicenda commovente, l’ansia dei genitori

Dopo i funerali della congiunta, infatti, la famiglia del ragazzino si era trasferita per alcuni giorni a Manocalzati in una casa di proprietà. Sono seguite ore di ansia e preoccupazione. I genitori hanno pubblicato foto e appelli sui social fin dalla mattinata. Ma del bambino nessuna traccia. Solo nella tarda mattinata il sospiro di sollievo: è arrivata la chiamata dei vigili urbani di Montemarano, il paese dove avevano seppellito la nonna. Il bimbo era lì ed è stato riconosciuto dai visitatori del cimitero, che si sono messi immediatamente in contatto con i genitori: era fermo vicino a una tomba. Ed è stato visto pregare. Una storia che stringe il cuore. «Sono andato a salutare nonna», ha spiegato il bambino, dopo essere stato riaccompagnato a casa. Era stanchissimo per via dei tanti chilometri percorsi pedalando. Aveva ritrovato la bisnonna e quello solo contava per lui.