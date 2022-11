Al Bano: “L’Italia non ceda ai ricatti della Francia”. Fiorello usa l’ironia: “Vi rimandiamo Materazzi”

“L’Europa deve capire che non possiamo accettare che tutti i migranti sbarchino in Italia, ormai ci stiamo africanizzando”. E’ quanto dice Al Bano all’Adnkronos sulla crisi diplomatica tra Italia e Francia per la nave Ocean Viking. Secondo il cantante il governo italiano non deve cedere ai “ricatti” della Francia: ”Il nostro paese deve avere il giusto peso – sottolinea il cantante – non può tutto cadere sulle spalle dell’Italia solo perché siamo il porto più vicino”.

Italia-Francia, Al Bano: “Mi auguro che tutta la politica difenda la linea italiana”

Da un po’ di tempo molte figure popolari del mondo dello spettacolo hanno preso posizione su una pluralità di temi. Al Bano è uno di questi , ma non solo, anche Enrico Ruggeri Fiorello e altri vip si sono espressi pur provenendo da altri mondi. Al Bano era stato ospite di talk show politici, come Cartabianca, dove wera intervenuto esibendo una bolletta spropositata e auspicando un intervento del governo in materia. Casa che l’esecutivo Meloni ha affrontato e sta affrontando come una priorità. Dunque Al Bano non può fare a meno di occuparsi della notizia che sta dominando il dibattito in questi giorni: le tensioni tra Francia e Italia su ong e immigrazione.

Al Bano: “L’Italia sta accogliendo migranti da anni”

“Il problema dell’immigrazione riguarda tutta l’Europa – ha aggiunto il popolare cantante- : e tutti dobbiamo trovare una soluzione a questa ondata migratoria. L’Italia sta accogliendo i migranti da anni – ha proseguito – tra un po’ ci saranno più migranti che italiani”. L’auspicio dunque qual è? Quello che si augurano le pensone dotate del buon senso comune. Che le forze politiche difendano la linea italiana. Mentre sembra serpeggiare il contrario, a leggere editoriali e ricostruzioni sui giornaloni, con un pizzico di soddisfazione masochistica della reazione francese nei nostri confronti. “Mi auguro che anche l’opposizione prende una posizione e difenda la linea del governo, è giunta l’ora che l’Italia reagisca”, auspica Al Bano al termine del colloquio.

La satira di Fiorello sull’atteggiamento della Francia: “Vi rimandiamo Materazzi…”

Passando ad un altra voce che si è espressa in materia Italia-Francia, registriamo un godibile Fiorello. Durante Aspettando Viva Rai 2, la rassegna stampa che conduce sui social, in attesa del ritorno a Viale Mazzini, ha “punto” Macron per le sue minacce. “Il presidente francese ha minacciato il ritiro dell’ambasciatore e vi restituisco Carla Bruni. Risponde Giorgia Meloni: e io vi rimando Marco Materazzi“. Un’ironia riferita al ricordo della clamorosa testata incassata dal difensore italiano da parte del francese Zinedine Zidane, nell’indimenticabile finale dei mondiali 2006, quella dove l’Italia si laurò campione del mondo. Una reazione inconsulta di cui ancora abbiamo memoria.