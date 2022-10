Zelensky: «Indagare sul centro detenzione di Olevnika». La risposta della Croce Rossa

Il Comitato internazionale per la Croce Rossa ha risposto all’appello critico rivoltogli dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedendo «accesso senza restrizioni e immediato» a tutti i prigionieri di guerra. Il presidente aveva accusato il Comitato internazionale della Croce Rossa di inazione chiedendogli di recarsi al carcere di Olenivka, gestito dalla Russia e situato nella parte orientale dell’Ucraina, dove decine di persone – prigionieri di guerra ucraini – sono morti nell’esplosione e nell’incendio che hanno colpito il campo a luglio.

Zelensky, la Croce Rossa: «Condividiamo la frustrazione»

«Condividiamo la frustrazione per la nostra mancanza di accesso a tutti i prigionieri di guerra detenuti nel conflitto armato internazionale tra Russia e Ucraina», si legge in una dichiarazione della Croce Rossa. «Da febbraio lavoriamo per ottenere l’accesso, per verificare le condizioni e il trattamento dei prigionieri di guerra e per tenere informate le famiglie sui loro cari. Siamo stati in grado di visitare centinaia di prigionieri di guerra, ma ce ne sono altre migliaia che non siamo stati in grado di vedere».

«Le nostre strade sono pronte sul campo»

«La Terza Convenzione di Ginevra – ricorda quindi – obbliga le parti coinvolte in un conflitto armato internazionale a concedere al Comitato Internazionale della Croce Rossa l’accesso immediato a tutti i prigionieri di guerra e il diritto di visitarli ovunque si trovino. Vogliamo sottolineare che le nostre squadre sono pronte sul campo, e sono pronte da mesi, per visitare la struttura penale di Olenivka e qualsiasi altro luogo in cui si tengono i prigionieri di guerra. Tuttavia, oltre all’accesso da parte di alti livelli di autorità, ciò richiede disposizioni pratiche per concretizzarsi sul campo. Non possiamo accedere con la forza a un luogo di detenzione o internamento dove non siamo stati ammessi».

«L’accesso per visitare i prigionieri di guerra è un obbligo legale»

E poi ancora: «Tutti gli Stati si sono impegnati a rispettare le Convenzioni di Ginevra. Dare al CICR l’accesso per visitare i prigionieri di guerra è un obbligo legale. Aiuta anche a preservare l’umanità in un conflitto armato internazionale che ha creato perdite incommensurabili per innumerevoli famiglie. La nostra missione può essere raggiunta solo attraverso sforzi coordinati con le parti in conflitto. E chiediamo a loro e alla comunità internazionale di sostenere il ruolo che ci è stato assegnato».

Cosa aveva detto Zelensky

Nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto che il Comitato Internazionale della Croce Rossa indagasse sul campo di detenzione russo di Olevnika, nell’Ucraina orientale, dove i prigionieri di guerra ucraini sono detenuti da maggio. Decine di persone detenute nel carcere sono morte a luglio in un’esplosione e in un incendio. «Credo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa non sia un club i cui membri hanno privilegi, vengono pagati e si godono la vita. La Croce Rossa ha degli obblighi, prima di tutto di natura morale. Il mandato della Croce Rossa deve essere adempiuto. È necessario fare subito ciò che è del tutto logico fare per la Croce Rossa. C’è Olenivka, di fatto un campo di concentramento, dove sono tenuti i nostri prigionieri. Viene richiesto di potervi avere accesso, come previsto. La Croce Rossa può farlo accadere. Ma deve provare a farlo accadere. L’Ucraina è pronta a facilitarlo».