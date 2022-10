Usa, irrompe in casa della speaker Pelosi e prende a martellate il marito. Urlava: “Dov’è Nancy?” (video)

L’uomo che ha attaccato armato di martello Paul Pelosi, marito della Speaker democratica, urlava “dov’è Nancy, dov’è Nancy?’. E’ quanto rivela la Cnn, che cita fonti vicine agli inquirenti che stanno indagando sull’aggressione avvenuta la notte scorsa nella casa di famiglia a San Francisco.

All’inchiesta congiunta stanno lavorando oltre all’Fbi e la polizia di San Francisco, anche la Capitol Police, preposta alla protezione dei membri del Congresso. L’aggressore è stato arrestato, ma non sono stati forniti altri dettagli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è riuscito ad entrare dall’ingresso posteriore della casa dove solitamente – in assenza della Pelosi – non ci sono agenti di sicurezza. La leader democratica, impegnata negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di midterm dell’8 novembre, non si trovava a casa al momento dell’aggressione.

La scorsa estate, un uomo armato è stato arrestato nei pressi della casa a Seattle dell’esponente della sinistra dem, Pramila Jayapal, dopo che questi aveva urlato minacce contro la deputata, che si trovava a casa con il marito. Anche il candidato repubblicano alla poltrona di governatore dello stato di New York, Lee Zeldin, è stato attaccato da un uomo durante un comizio.

Biden telefona a Nancy Pelosi dopo l’aggressione al marito

Tornando all’aggressione al marito di Pelosi, la Speaker e la sua famiglia, ringraziando “le forze dell’ordine e il personale sanitario intervenuti, chiede che venga rispettata la privacy”, conclude la dichiarazione dell’ufficio di Pelosi. Lo scorso maggio l’82enne marito della leader democratica era stato arrestato perché risultato positivo al test dell’alcol dopo un incidente d’auto. Lo scorso agosto era stato poi condannato a 5 giorni di prigione e tre anni di libertà vigilata.

Joe Biden ha chiamato Nancy Pelosi per esprimerle il suo sostegno “dopo l’orribile attacco al marito”. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che “il presidente continua a condannare tutte le forme di violenza”. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Paul Pelosi è stato aggredito da una persona che, armata di martello, è riuscita ad entrare nella casa di famiglia a San Francisco.

La polizia locale ha reso noto di essere intervenuta verso le 2.30 del mattino, e l’82enne marito della Speaker – che non si trovava a San Francisco al momento dell’aggressione – è stato ricoverato per un trauma alla testa