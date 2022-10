Ue, Mosca e Usa si congratulano con Lula. Meloni conferma la “storica amicizia” tra i due popoli

La vittoria per un soffio di Luiz Inácio Lula da Silva sul premier uscente Bolsonaro è vista da Bruxelles come un’occasione di collaborazione. Tutta la comunità internazionale fa gli auguri di buon lavoro al presidente, eletto per la terza volta. Con Lula la sinistra torna al governo del Brasile dopo la fase buia. Dovuta alle pesanti accuse di corruzione nei confronti del leader 76enne arrestato per oltre un anno e mezzo.

Von der Leyen a Lula: lavoreremo insieme sulle sfide globali

“Congratulazioni” al presidente arrivano via social da Ursula von der Leyen. “Non vedo l’ora di lavorare con lei per affrontare le pressanti sfide globali che abbiamo di fronte”, scrive la presidente della Commissione Ue. Che cita i dossier della sicurezza alimentare, del commercio e del cambiamento climatico”. Identico il commento di del commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni che parla di una grande opportunità di collaborare sulle sfide globali dell’economia e del clima”.

Meloni: al lavoro nel nome dell’amicizia con il popolo brasiliano

Anche Giorgia Meloni fa gli auguri di buon lavoro al presidente Lula. “Italia e Brasile continueranno a lavorare insieme nel nome della storica amicizia tra i nostri popoli e per affrontare le sfide comuni che ci aspettano”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio. Congratulazioni arrivano anche da Zelensky e Putin. Il presidente ucraino scrive su Twitter: “Non vedo l’ora di collaborare attivamente con un amico di vecchia data dell’Ucraina. E rafforzare la partnership strategica per garantire democrazia, pace, sicurezza e benessere in Ucraina, Brasile e nel mondo intero!”.

Le congratulazioni di Putin e Zelensky

Anche Mosca scommette sul nuovo presidente. Prima che l’alleato Bolsonaro conceda la vittoria al rivale, Putin si è congratulato con il leader della sinistra brasiliana. “I risultati del voto hanno confermato la vostra importante autorità politica. Mi aspetto che attraverso i nostri sforzi comuni”, si legge sul telegramma pubblicato sul sito del Cremlino. “Garantiremo l’ulteriore sviluppo di una cooperazione bilaterale costruttiva su tutti i fronti”. Il Brasile è un Paese Brics, il gruppo su cui la Russia conta per contrastare l’isolamento.

Biden: la nostra collaborazione continua

Molti leader progressisti in America Latina si rallegrano per l’esito delle presidenziali in Brasile. Il presidente Usa Joe Biden affida a un tweet il suo commento. “Non vedo l’ora di lavorare insieme per continuare la cooperazione tra i nostri due Paesi nei mesi e negli anni a venire”. Anche la rappresentanza diplomatica della Cina fa i suoi “migliori auguri” per “successi ancora maggiori nello sviluppo del Brasile”.