Strage a una festa di Halloween in Corea del Sud: 59 persone morte schiacciate nella calca (video)

Cinquantanove persone (ma il bilancio è provvisorio) sono morte durante una festa di Halloween a Seul, in Corea del Sud. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco, che parlano di una calca nel quartiere di Itaewon. Dai video che circolano in rete si vedono persone stese in strada che ricevono i soccorsi. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti. Secondo quanto riferito, nella zona c’erano 100.000 persone che festeggiavano il primo evento di Halloween all’aperto senza mascherine dopo la pandemia.

I video con la calca della festa di Halloween in Corea del sud