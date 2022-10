«Stai dicendo una c…ata»: Sallusti ricorda a Telese che il governo non c’è perché non ci può essere (video)

«Hai detto una ca…ata». A un certo punto ad Alessandro Sallusti non è rimasta che l’estrema sintesi. Ospite di Non è l’Arena, infatti il direttore di Libero si è trovato protagonista di uno scontro con un Luca Telese scatenato sul fatto che il centrodestra non avrebbe ancora fatto il governo per via dei dissidi interni e poco propenso ad ascoltare le argomentazioni dell’interlocutore che ricordava che il governo non c’è ancora semplicemente perché non può esserci.

Anche Telese “dimentica” che il governo non si può ancora formare

«Io trovo incredibile che siamo in lotta contro il tempo e mentre la Germania stanzia miliardi per resistere alla crisi noi non facciamo il governo perché Berlusconi vuole Licia Ronzulli e vuole essere coperto sulla giustizia», ha detto Telese nello studio di Massimo Giletti. «Ti comunico che il governo non si può fare», ha ricordato dal collegamento Sallusti, mentre Telese lo interrompeva sostenendo che «non ci devi spiegare la rava e la fava» e virando poi dal fatto che il governo non ci sarebbe al fatto che non ci sarebbe ancora un accordo di maggioranza. Insomma, sovrapponendo due piani diversi e non considerando che nel tempo che manca da qui al conferimento dell’incarico e poi alla formazione dell’esecutivo ci sono tutte le possibilità perché a quell’accordo si arrivi, a partire dall’incontro di oggi tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Sallusti a Telese: «Non dire bugie, semplicemente hai detto una c…ata»

«Non dire bugie, non stanno perdendo tempo», ha incalzato Sallusti, ribadendo che «non possono fare il governo». «Semplicemente – ha proseguito il direttore, mentre Telese continuava a parlargli sopra – hai detto una ca…ata».