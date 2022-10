Sondaggio La7, FdI stacca tutti e cresce ancora di quasi un punto. Pd a picco

Il consueto sondaggio su La7 illustrato da Enrico Mentana nel telegiornale serale del lunedì, conferma in pieno l’orinetamento espresso dagli elettori nelle urne. Cresce quasi di un punto (+0.8%) Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni rappresenta ormai un punto di riferimento per gli italiani in questa fase difficile e complessa. In caduta libera il Pd, che scende al 18 per cento perdendo un punto percentuale rispetto al 19% ottenuto alle politiche. Un partito dilaniato da un dibattito precongressuale che certo non ne incoraggia la tenuta. A sinistra è il M5S di Giuseppe Conte a salire nel gradimento conquistando un +1,1%. Un risultato che si spiega con la scelta di Giuseppe Conte di virare a sinistra agitando il vessillo del reddito di cittadinanza e candidandosi ad essere l’unica opposizione credibile alla destra di governo. A sorpresa inoltre Azione-Italia Viva, che sale all’8,3, supera seppur di poco la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,6 per cento rispetto all’8,8% conquistato nelle urne. E proprio oggi Calenda e Renzi si sono incontrati annunciando una federazione a novembre e l’intenzione di procedere uniti anche ai prossimi appuntamenti, primo tra tutti le regionali nel Lazio. Forza Italia, infine, perde lo 0,5% attestandosi al 7,6% mentre alle politiche di domenica 25 settembre aveva ottenuto l’8,1%.