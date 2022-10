Sondaggi politici, un mese dopo il voto: FdI cresce ancora, centrodestra avanti di 20 punti

A un mese esatto dalle elezioni, prosegue il buon momento di FdI (+1,0%) e del centrodestra nei giorni dell’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni: è quanto emerge dalla supermedia dei sondaggi politici elaborata da Youtrend per AGI, sulla base dei dati di quattro istituti di sondaggi.

La luna di miele del centrodestra con gli italiani prosegue: registra infatti il consenso per Fratelli d’Italia al 27,1% (+1,0%). Complessivamente il centrodestra, nei giorni dell’insediamento dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ha guadagnato rispetto al centrosinistra. Sono infatti stazionarie o in calo le opposizioni, con il Pd sceso al 17,6%, ormai staccato di oltre 10 punti da Fratelli d’Italia (tuttavia ancora davanti al M5S, in lieve flessione). Il partito di Conte è distanzato di un solo punto da quello di Letta. Gli unici a registrare un segno positivo tra i partiti d’opposizione sono Calenda e Renzi. Il Terzo Polo si issa infatti al di sopra dell’8% continuando a tallonare la Lega, che però guadagna consensi (+0,4%). L’unico dato negativo nella media dei sondaggi del centrodestra è quello di Forza Italia (al 7,2%, -0,6%).

Sondaggi politici: supermedia partiti

FdI 27,7 (+1,0) Pd 17,6 (-0,4) M5S 16,6 (-0,1) Lega 8,5 (+0,4) Terzo Polo 8,2 (+0,3) Forza Italia 7,2 (-0,6) Verdi/Sinistra 3,8 (-0,1) +Europa 2,8 (-0,3) Italexit 2,2 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (=).

Supermedia coalizioni

Centrodestra 44,4 (+0,7) Centrosinistra 24,6 (-0,8) M5S 16,6 (-0,1) Terzo Polo 8,2 (+0,3) Italexit 2,2 (-0,1) Altri 4,0 (-0,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (13 ottobre 2022).

Questi gli istituti considerati (data di pubblicazione): Demos (8 ottobre), EMG (18 ottobre), Euromedia (18 ottobre), Noto (13 ottobre) e SWG (10 e 17 ottobre). La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 19 ottobre, è stata effettuata il giorno 20 ottobre.